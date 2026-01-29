Ultragaz e Bombeiros do RJ unem forças em ação de cidadania e segurança na Zona Norte

Em parceria com o CBMERJ, companhia realizou a troca gratuita de kits de instalação e doação de alimentos, reforçando o compromisso com a segurança das famílias beneficiadas pelo programa Gás do Povo

Por Giovana Bertti

A Ultragaz, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e a Fundação de Apoio ao CBMERJ (FABOM), realizou nesta sexta-feira (23), no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento (CEICS), em Guadalupe, o piloto do Projeto Botijão Seguro. A iniciativa, voltada para a comunidade local, promoveu a educação preventiva, a troca de kits de gás vencidos por novos e a doação de cestas básicas.

O evento acontece em um momento estratégico para o setor de energia, acompanhando a ampliação do acesso ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) por meio do programa federal “Gás do Povo”. O objetivo da ação é garantir que a inclusão energética venha acompanhada de segurança técnica dentro dos lares, especialmente em áreas de vulnerabilidade social.

O setor de GLP no Brasil é reconhecido internacionalmente por seus rigorosos padrões de segurança. Segundo dados do Sindigás, o GLP está presente em 91% dos lares brasileiros e, graças a processos contínuos de requalificação dos botijões, o segmento não figura entre as 50 maiores reclamações nos Procons do país. A ação em Guadalupe buscou estender essa excelência para a “última milha”: a instalação doméstica.

“A segurança é um valor inegociável para a Ultragaz e faz parte do nosso DNA há 88 anos. Sabemos que o botijão que entregamos é extremamente seguro, fruto de um processo rigoroso de requalificação. O nosso compromisso, no entanto, não termina na porta de casa. Com o Projeto Botijão Seguro, em parceria com os Bombeiros, queremos garantir que as famílias, especialmente as que estão acessando novos benefícios sociais, tenham condições técnicas de preparar suas refeições com tranquilidade, usando reguladores e mangueiras certificados e dentro da validade”, analisa Douglas Freitas, gerente de sustentabilidade da Ultragaz.

Ação integrada: Educação, Social e Sustentabilidade

Durante o evento, que contou com a presença do Deputado Federal Hugo Leal e autoridades do CBMERJ, centenas de famílias receberam orientações práticas dos Bombeiros sobre o manuseio correto do gás.

A força-tarefa distribuiu gratuitamente 250 kits de instalação compostos por regulador de pressão, mangueira com fibra têxtil e abraçadeiras metálicas, todos certificados pelo Inmetro e com validade de 5 anos. Além do viés técnico, a ação teve caráter humanitário com a entrega de 250 cestas básicas, combatendo a insegurança alimentar na região.

Outro diferencial do projeto é o compromisso com a economia circular. A Ultragaz realizou a logística reversa dos equipamentos antigos recolhidos durante a troca. Os reguladores de metal serão fundidos e as mangueiras de plástico moídas para reinserção na cadeia produtiva, evitando o descarte em aterros sanitários e mitigando riscos ambientais.

