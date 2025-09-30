Valor 1000: Generali Brasil sobre 7 posições e está entre as 20 maiores seguradoras do país

Generali consolida posição entre as 20 maiores seguradoras do Brasil, segundo Valor 1000

Empresa subiu 7 posições em comparação ao ano passado e aparece no Ranking Finanças com destaque em diferentes categorias

Por Raphael Pozzi

A Generali Brasil figura no ranking entre as 20 maiores seguradoras do país, de acordo com o ranking Valor 1000. Em plena celebração de seus 100 anos de atuação no mercado brasileiro, a empresa reforça sua solidez, apresentando crescimento expressivo em diversas frentes e sob diferentes critérios de avaliação.

Nos últimos anos, a Generali vem registrando resultados consistentes, impulsionados por um amplo processo de inovação e melhor experiência para o cliente. Atuante principalmente no modelo B2B2C, a companhia oferece seus produtos por meio de parceiros estratégicos, como redes varejistas e instituições financeiras, com foco em seguros massificados voltados à proteção de bens e valores.

Para Eric Lundgren, CEO da Generali no Brasil, o desempenho é reflexo de uma estratégia de expansão sustentável e consistente: “O canal de massificados tem crescido de forma contínua. Selecionamos nossos parceiros de forma criteriosa, garantindo que nossas soluções alcancem um público cada vez mais amplo e diversificado. Nossos produtos oferecem ampla capilaridade e presença de mercado”.

Nos últimos meses, a seguradora também intensificou iniciativas voltadas à experiência do cliente, com o objetivo de tornar a jornada mais simples, ágil e clara. Entre as ações, destaca-se a criação da área de Customer Experience, responsável por mapear pontos de atrito em jornadas, propor melhorias e difundir a cultura de centralidade no cliente em todas as decisões da empresa. “Inovação é o norte de nossas escolhas. Trabalhamos para redesenhar a experiência do cliente no setor, incorporando ferramentas tecnológicas que simplificam processos e agregam valor”, afirma Lundgren.

Entre as novidades, estão a aplicação de inteligência artificial e automação em etapas-chave da operação, desde o atendimento até a abertura de sinistros e a personalização de produtos. Segundo o CEO, “essas ferramentas permitem que nossos colaboradores se dediquem aos momentos mais relevantes da jornada do nosso segurado, aqueles em que o contato humano é fundamental”. As soluções já refletem em maior fidelização, melhoria significativa no NPS e ganho de eficiência.

No ranking geral de seguradoras do Valor 1000, a Generali ocupa a 19ª posição, com R$ 1,6 bilhão em prêmios emitidos – alta de mais de 32% em relação ao ano anterior. A empresa também está entre as 20 primeiras do setor em lucro líquido, alcançando R$ 104,9 milhões e ocupando a 17ª colocação.

Elaborado pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), o levantamento é referência no setor financeiro.

Outros Destaques

18ª posição em patrimônio líquido, com R$ 638,4 milhões

17ª posição em rentabilidade, com retorno de 17% sobre PL médio

9ª posição entre as seguradoras com menor sinistralidade

Eric Lundgren, CEO da Generali Brasil – Créditos: Divulgação

Sobre a Generali

A Generali é um dos maiores grupos de seguros e gestão de ativos do mundo. Fundada em 1831, está presente em mais de 50 países, com um total de prêmios de 95,2 bilhões de euros. Com cerca de 87.000 funcionários e 71 milhões de clientes, o Grupo tem uma posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina. No centro da estratégia da Generali está o seu compromisso em ser parceiro para toda a vida de seus clientes. Além disso, o Grupo integrou a sustentabilidade em todas as suas escolhas estratégicas, com o objetivo de criar valor para todas as partes interessadas e construir uma sociedade mais justa e resiliente.