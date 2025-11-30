Várzea Grande instala 42 novos quebra-molas e intensifica sinalização para reduzir acidentes

Da assessoria

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, vem ampliando as ações voltadas à segurança no trânsito em todas as regiões do município. Neste primeiro ano da gestão da prefeita Flávia Moretti, as equipes técnicas têm atuado na avaliação de pontos críticos e na implantação de novos redutores de velocidade, com o objetivo de diminuir os índices de acidentes e garantir mais segurança a motoristas e pedestres.

De acordo com o coordenador de Mobilidade Urbana, Cidomar Arruda, até o momento foram instalados 42 novos quebra-molas em 26 bairros da cidade, além de intervenções em vias da região central. A medida atende a um grande número de solicitações vindas da população, lideranças comunitárias e também do Legislativo municipal.

“Recebemos um volume muito grande de pedidos, especialmente em vias que registram alto fluxo e velocidade excessiva. Priorizamos os pontos com maior incidência de acidentes e sinistros. Cerca de 10% das solicitações foram contempladas neste primeiro momento, com a instalação de redutores devidamente sinalizados, com pintura e placas orientativas”, explicou Arruda.

Entre as áreas atendidas estão a Avenida Leôncio Lopes, que liga a região central à Rota do Peixe, e a Estrada do Capão, além de bairros como Mapim, Imperial e Santa Isabel. Cidomar ressaltou que, em alguns trechos, a presença de radar e quebra-mola no mesmo perímetro ocorre por razões técnicas.

“Na Leôncio Lopes, por exemplo, existem quatro equipamentos de fiscalização eletrônica ao longo da via, mas também pontos de alto risco de travessia. Por isso, além do radar, foi instalado um redutor próximo à rotatória do Primavera (caminho cemitério), onde o fluxo é intenso e há registros de acidentes. As medidas se complementam — o radar fiscaliza, e o quebra-mola garante a redução imediata da velocidade”, pontuou o coordenador.

Arruda também respondeu aos questionamentos sobre sinalização de quebra-molas antigos e ausência de placas em alguns pontos. Segundo ele, a secretaria mantém um levantamento com mais de 300 quebra-molas já existentes, muitos instalados em gestões anteriores, que estão passando por um processo gradativo de adequação.

“Estamos trabalhando na revitalização da pintura e reposição de placas de sinalização, dentro das condições logísticas e financeiras da secretaria. Há casos de vandalismo e de acidentes que danificam as placas, e temos uma equipe permanente para manutenção. O planejamento é que, a partir de 2026, esse trabalho se torne contínuo, com reforço de equipe e recursos específicos para sinalização horizontal e vertical”, completou.

A prefeita Flávia Moretti destacou que a política de mobilidade e segurança viária faz parte do compromisso de sua gestão com a preservação da vida e a melhoria da qualidade urbana.

“Nosso foco é cuidar das pessoas. Cada quebra-mola, cada sinalização nova, é uma medida preventiva que salva vidas. Várzea Grande está crescendo, o fluxo de veículos aumentou, e é nosso dever organizar o trânsito com responsabilidade. Estamos investindo não apenas em obras, mas em segurança e tranquilidade para os cidadãos”, afirmou a prefeita.

A gestora também reforçou que todas as intervenções passam por estudo técnico e que o município está buscando novas alternativas para modernizar o sistema de trânsito. “Não se trata de substituir radares por quebra-molas, e sim de aplicar a solução mais adequada a cada tipo de via. O objetivo é único: reduzir acidentes e tornar Várzea Grande uma cidade mais segura e humana”, finalizou.

Secom Várzea Grande