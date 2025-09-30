    Instagram Facebook Youtube

    Brasileiros de renda intermediária lideram práticas de sustentabilidade, aponta pesquisa

    Por Ana Claudia

    Brasileiros que ganham entre 2 e 5 salários mínimos são os que mais adotam hábitos sustentáveis, segundo levantamento inédito do Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast), em parceria com a Nexus.

    De acordo com a pesquisa, nove em cada 10 pessoas nesse grupo de renda afirmam evitar desperdício e reduzir a geração de lixo. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o percentual cai para 82%, enquanto quem vive com apenas um salário mínimo registra 74%. O estudo indica que os brasileiros de renda intermediária são os que mais reciclam.

    O levantamento também mostra que 81% dos entrevistados evitam desperdício de lixo, 75% separam materiais recicláveis em casa, e 22% doam ou entregam embalagens plásticas a empresas especializadas.

    O plástico aparece como o material mais reciclado no país (90%), à frente do alumínio (73%) e do papel/papelão (68%). Seis em cada 10 brasileiros consideram o plástico essencial, principalmente por sua função de conservar alimentos e garantir higiene.

    Entre os principais obstáculos para práticas sustentáveis, estão a falta de informação (28%) e a ausência de estrutura pública adequada, como coleta seletiva (17%).

    A pesquisa foi realizada em março, por telefone, com 2.009 pessoas a partir de 16 anos, em todos os estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

     

    Crédito da foto: Freepik

