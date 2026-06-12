Microcrédito Pertinho da Gente já alcança R$ 583,4 milhões em financiamentos

Desde dezembro de 2024, iniciativa do MIDR soma 45.821 operações e amplia o acesso ao crédito para agricultores familiares das regiões Norte e Centro-Oeste

Da assessoria

Os financiamentos concedidos a agricultores familiares das regiões Norte e Centro-Oeste já chegam a R$ 583,4 milhões. Desde dezembro de 2024, o Microcrédito Pertinho da Gente, iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), soma 45.821 operações e amplia o acesso ao crédito por meio dos fundos regionais. Somente neste ano, a Caixa Econômica Federal respondeu por 19.548 operações, o equivalente a quase 74% do total registrado em 2025 (26.269), evidenciando a consolidação da política de crédito financiada por esses recursos.

Considerando a soma das contratações no Norte e Centro-Oeste, as mulheres representam 51% dos contratantes, superando por pequena margem os homens (49%). O Microcrédito Pertinho da Gente é operacionalizado por meio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), voltado à ampliação do acesso ao crédito para agricultores familiares. A maior parte das operações se refere às atividades no setor pecuário (80%), enquanto o setor agrícola concentra 20%. O estado com a maior destinação de recursos é o Pará, onde 16.771 contratações movimentaram R$ 208,5 milhões. Na sequência, aparecem Acre e Amazonas, com, respectivamente, R$ 102,2 milhões e R$ 69,9 milhões liberados. No Centro-Oeste, o estado de Goiás lidera com R$ 23,7 milhões movimentados.

Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ampliação do acesso ao crédito contribui diretamente para o desenvolvimento das regiões e para o fortalecimento da agricultura familiar. “As pessoas que têm microcrédito passam a participar mais do processo de desenvolvimento”, afirma.

Como acessar o microcrédito?

O microcrédito pode ser acessado por meio das agências físicas ou do aplicativo Conquista+ da Caixa. O processo de contratação só acontece mediante o acompanhamento de agentes credenciados de microfinanças, que auxiliam os contratantes a elaborar o projeto de investimento com o crédito. É necessário apresentar o CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) tipo B e CAR (Cadastro Ambiental Rural), quando aplicável, além do documento de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço.

Podem acessar agricultores e pecuaristas familiares, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas e extrativistas. A renda da família deve ser de até R$ 50 mil por ano (uma média de R$ 3,5 mil por mês), e não pode haver contratação de empregados permanentes.

O Microcrédito Pertinho da Gente conta com limites diferenciados conforme o perfil do beneficiário: até R$ 15 mil para mulheres, R$ 8 mil para jovens (pessoas com idade entre 18 e 29 anos) e R$ 12 mil para homens. Dessa forma, uma mesma unidade familiar poderá acessar até R$ 35 mil, desde que seus integrantes se enquadrem nas categorias previstas na regulamentação vigente.

O valor pode ser usado para investir em melhorias na estrutura da propriedade e no sistema produtivo e para custear despesas do dia a dia da produção, como:

Construir reservatórios, armazéns e sistemas de irrigação;

Fortalecer cultivos;

Recuperar pastagens;

Comprar matrizes e reprodutores;

Montar pequenas agroindústrias que agreguem valor à produção da agricultura familiar;

Comprar sementes, adubo e ração.

Conheça o Microcrédito Pertinho da Gente, clicando aqui, e veja quem pode acessar, quais são as condições e como solicitar o financiamento.

Assessoria de Comunicação Social do MIDR