Mynd e iFood apostam em marketing real-time e transformam meme viral em case de mídia espontânea

Por Carol Merencia

A internet brasileira já tinha decidido: Luísa Sonza e Erling Haaland eram, oficialmente, sósias. Coube à Mynd, em parceria com a agência SoWhat, decidir o que fazer com isso — e a resposta veio na forma de uma ação para o iFood que, sem colocar verba de mídia, conquistou redes sociais e imprensa quase ao mesmo tempo.

A campanha nasceu 100% orgânica, apostando unicamente na leitura final de uma conversa que já dominava o feed dos brasileiros. O resultado surpreendeu: 44,84 milhões de visualizações, 9,41% de taxa de engajamento, 38 mil reposts, 159 mil encaminhamentos e 21 mil salvamentos, números que colocam a ação entre os cases mais comentados do mês nas redes sociais.

Mas o impacto não parou no digital. A repercussão ultrapassou as telas dos celulares e chegou às páginas e sites de veículos como Estadão, G1, O Globo e Terra, prova de que o humor certo, aplicado no momento certo, tem poder de pauta.

“O sucesso dessa ação mostra como marcas podem participar de conversas culturais de forma rápida, autêntica e relevante. Quando criatividade, timing e entendimento da dinâmica das redes se encontram, o resultado ultrapassa os próprios canais digitais e ganha espaço também na imprensa”, avalia José Cirilo, CMO da Mynd.

“No iFood, acreditamos que as melhores conversas com o público acontecem quando a marca participa da cultura de forma genuína. Essa ação mostra que, com agilidade e sensibilidade para entender o que está mobilizando as pessoas, é possível criar conexões relevantes e gerar impacto muito além das redes sociais”, afirma Renata Lamarco, Diretora de Marketing do iFood.

O case reforça uma tese que vem ganhando força no mercado: marcas que sabem ouvir e responder rápido à cultura digital colhem resultados que extrapolam KPIs de engajamento e viram, de fato, notícia.



Sobre a Mynd:

Dos sócios Fátima Pissarra, Preta Gil, Carlos Scappini e Marcus Buaiz, a Mynd é a maior agência de marketing de influência e entretenimento da América Latina. Ela auxilia empresas e agências na identificação de oportunidades, planejamento de estratégias e execução de projetos publicitários, unindo música, entretenimento, artistas e influenciadores. Também conta com um casting exclusivo, composto por mais de 400 grandes nomes do cenário nacional e internacional, e atua com gestão de imagem e desenvolvimento de estratégias individuais dos artistas, identificando oportunidades no mercado publicitário com marcas que tenham fit com os perfis. Em 2026, ela completará nove anos no mercado.