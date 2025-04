Desde o início da operação foram mais de 40 mil contratos

A CAIXA já contratou mais de R$ 500 milhões do Crédito do Trabalhador desde o início da operação, em 21 de março, até esta segunda-feira (31). Foram mais de 40 mil clientes de todos os estados brasileiros, em 3 mil municípios, com empréstimo aprovado. O ticket médio de contratação foi de R$ 12 mil e o prazo médio de 44 meses.

“Esse crédito é uma oportunidade para os trabalhadores, inclusive empregados domésticos e rurais, de quitarem suas dívidas a juros altos, e aliviarem suas contas. É importante avaliar todas as opções, calcular o impacto das parcelas no orçamento familiar, e escolher a melhor opção. A CAIXA terá sempre o compromisso de oferecer as melhores taxas e condições para os clientes”, afirmou Carlos Vieira, presidente da CAIXA.

Até 25 de abril o Crédito do Trabalhador é contratado pelo App CTPS Digital, do Ministério do Trabalho e Emprego. Após simulação realizada no aplicativo, se o cliente escolher a proposta da CAIXA, será direcionado para o Whatsapp CAIXA para finalizar a contratação. A partir de 25 de abril o crédito poderá ser contratado diretamente pelos canais da CAIXA.

Crédito do Trabalhador:

O Crédito do Trabalhador é uma operação de crédito comercial. A MP 1092/25, que alterou a Lei 10.820/03, atualizou a operação de crédito consignado privado com novas condições para as instituições financeiras.

