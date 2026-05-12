CAIXA lança o programa “Juntos por Elas – Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”

Iniciativa fortalece ações de prevenção e enfrentamento à violência, incluindo o combate ao assédio

Da assessoria

A CAIXA lançou, nesta terça-feira (5), o programa “Juntos Por Elas – Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”. Em evento realizado na CAIXA Cultural Brasília, com a presença do presidente da CAIXA, Carlos Vieira, da ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, e outras autoridades, o banco apresentou diversas ações que visam à proteção das mulheres por meio da prevenção e do enfrentamento à violência, incluindo o combate ao assédio e à importunação sexual no ambiente de trabalho.

Autoridades e convidados durante cerimônia de lançamento do programa “Juntos por Elas”. Foto: Robson Cesco/CAIXA

Carlos Vieira falou sobre o papel da CAIXA na transformação da sociedade. “A CAIXA tem nas suas mãos a riqueza para transformar a sociedade. Um desses exemplos é o microcrédito, que quando tomado por empreendedoras, muda a realidade de mulheres e as tiram de uma situação de violência gerada por dependência econômico-financeira. Eu tenho muito orgulho de presidir o banco que tem como propósito mudar a vida das pessoas”, afirmou Vieira.

A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, trouxe ao debate a necessidade de iniciativas conjuntas para modificar a realidade. “Estamos reunidos aqui hoje para mostrar com dados, com ações concretas, que é possível transformar a realidade. Se a gente quer as pessoas transformando as suas realidades, a gente precisa sobretudo garantir que a gente combata o racismo, o sexismo e o machismo na nossa sociedade. Por isso que estar aqui construindo essas ações é mostrar que a gente está trabalhando para modificar esta realidade”, disse a ministra.

“Entre a coragem e o perigo, reside a atitude. É exatamente a atitude que faz com que a coragem ganhe espaço e o perigo seja vencido”, disse o presidente da CAIXA, Carlos Vieria. Foto: Robson Cesco/CAIXA

Acordos:

O presidente Carlos Vieira realizou a assinatura de três Acordos de Cooperação Técnica (ACT). O primeiro, com Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, fortalece ações de valorização à diversidade, da equidade e da inclusão no ambiente organizacional.

Com o Ministério da Igualdade Racial, o ACT reafirma o enfrentamento ao racismo e a necessidade de ampliação de oportunidades, com especial atenção às mulheres.

O terceiro ACT foi assinado em conjunto com o Ministério das Mulheres, ampliando iniciativas de conscientização, acolhimento e proteção de direitos, fortalecendo o compromisso institucional com ambientes seguros, inclusivos e respeitosos.

Momento de assinatura dos Acordos de Cooperação Técnica. Foto: Robson Cesco/CAIXA

“O evento é o marco inicial e institucional do programa, com o objetivo de promover a reflexão sobre o tema. O banco, com sua missão pública e seu papel histórico como agente de políticas públicas, busca propagar iniciativas de impacto social, fazendo uso de seus canais de divulgação e de suas unidades físicas em todo o território nacional”, disse Vieira.

A ação está alinhada com o Pacto Brasil contra o Feminicídio, iniciativa de caráter nacional que articula esforços dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na promoção da proteção integral às mulheres.

Juntos Por Elas:

O programa contribui de forma direta para:

O encaminhamento voluntário de mulheres vítimas de violência ao apoio humanizado em espaços de grande circulação, como agências bancárias e caixas culturais;

A ampliação do acesso à informação, fortalecendo a rede de proteção às mulheres;

A sensibilização da sociedade quanto à gravidade e às múltiplas formas de violência contra a mulher;

O fortalecimento das políticas públicas, por meio da articulação com Ministérios, órgãos do Sistema de Justiça, segurança pública, governos locais e organizações da sociedade civil;

A promoção da mudança cultural, envolvendo mulheres e homens, especialmente lideranças e formadores de opinião, no enfrentamento da violência contra as mulheres.

Inicialmente, todas as unidades da CAIXA Cultural contarão com empregados e prestadores de serviços voluntários que fornecerão acolhimento e esclarecimentos a mulheres em situação de violência. O projeto piloto será expandido para diversas agências do banco pelo país.

A CAIXA ainda disponibilizará informações sobre o assunto por meio de material de divulgação como cartazes, senhas de atendimento e em sua comunicação interna, com ampla divulgação do Disque 180.

Outras ações de prevenção e combate à violência contra a mulher:

Está previsto também o fortalecimento do Programa Acolhe CAIXA, iniciativa exclusiva dedicada ao acolhimento de empregadas da instituição em situação de violência doméstica e familiar, que completa, neste mês, cinco anos de atuação.

O Acolhe oferece apoio por meio de escuta qualificada e humanizada, com garantia de sigilo, além de orientações para acesso à rede pública de serviços especializados, como atendimento psicossocial, registro de denúncias e assistência jurídica. Além disso, contempla medidas de apoio, visando à redução da situação de vulnerabilidade das empregadas. O canal pode ser acionado tanto por empregadas em situação de violência quanto por qualquer empregado ou empregada que busque orientações sobre o tema ou queira apoiar colegas.

Além dessas ações, outras de ampla divulgação, capacitação e acolhimento estão previstas, como:

Sensibilização e capacitação, com certificação, voltadas inicialmente à liderança masculina da CAIXA, incluindo a formação de embaixadores do tema, com apoio de empresa especializada.

Inserção do tema em eventos de grande público, com participação de atletas e artistas patrocinados pela CAIXA.

Alteração das minutas contratuais de patrocínios para inclusão de cláusulas que exijam das entidades patrocinadas ações de prevenção e combate à violência contra a mulher, bem como capacitação sobre o tema.

Capacitação das assistentes sociais para atendimento às mulheres que recebem imóveis do MCMV Faixa I.

Sensibilização e capacitação em canteiros de obras para prevenção à violência contra a mulher, em parceria com as construtoras que venham a aderir ao Programa.

Imprensa da CAIXA