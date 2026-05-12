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    Gordura no fígado não é “só do fígado”

    E o problema pode estar muito mais ligado ao seu coração do que você imagina. Você provavelmente já ouviu falar em “fígado gorduroso”.  E talvez tenha pensado: “Isso é coisa de quem bebe”. ou  “Não deve ser algo tão importante assim”

    Mas a medicina moderna mudou completamente essa visão. Hoje sabemos que o chamado fígado gorduroso — tecnicamente conhecido como MASLD (doença hepática associada à disfunção metabólica) não é apenas uma condição do fígado. É um dos sinais mais importantes de que o organismo inteiro está em desequilíbrio.

    O QUE É, NA PRÁTICA?

    Essa condição acontece quando o fígado começa a acumular gordura em excesso. Mas isso não ocorre por acaso.

    Ela está diretamente ligada a fatores como:

    * ganho de peso (principalmente abdominal)
    * resistência à insulina
    * alterações no colesterol
    * pressão elevada

    Ou seja:

    Não é uma doença isolada
    É uma manifestação de um problema metabólico mais amplo.

    POR QUE ISSO IMPORTA (E MUITO):

    Hoje, essa condição já atinge cerca de 1 em cada 3 adultos no mundo

    E na maioria dos casos, ela:

    não causa sintomas no início
    não dá sinais claros
    passa completamente despercebida

    Esse é o ponto mais perigoso.  O Grande Erro : PENSAR QUE É “SÓ NO FÍGADO”

    Aqui está o que poucos pacientes sabem e que muda tudo: A principal causa de morte em pessoas com essa condição não é problema no fígado. E doença cardiovascular.

    O que os estudos mostram

    * maior risco de infarto
    * maior risco de AVC
    * maior risco de insuficiência cardíaca
    * aumento global de mortalidade

    Em outras palavras:  O fígado é apenas o “sinal visível”. O problema real está acontecendo no corpo inteiro.

    O QUE ESTÁ ACONTECENDO DENTRO DO SEU CORPO

    O processo geralmente começa assim:

    1. O organismo passa a ter dificuldade em lidar com açúcar (resistência à insulina)
    2. A gordura começa a se acumular no abdômen
    3. Parte dessa gordura vai para o fígado
    4. O fígado começa a funcionar de forma inadequada
    5. O corpo entra em um estado inflamatório silencioso

    E isso gera:

    * piora do colesterol
    * inflamação dos vasos
    * aumento do risco de entupimento das artérias

    Ou seja: Impacto direto no Coração

    Como a doença evolui :Ela não acontece de uma vez. Existe uma progressão:

    * gordura no fígado (fase inicial)
    * inflamação
    * cicatrização (fibrose)
    * cirrose
    * câncer de fígado

    Mas atenção: antes de chegar nesses estágios, o paciente pode já ter tido um infarto

    COMO DESCOBRIR?

    Na prática, muitos casos são descobertos em exames simples, como:  ultrassom abdominal e exames de sangue
    Mas hoje sabemos que isso não é suficiente. Uma avaliação moderna precisa entender:
    * o metabolismo como um todo
    * o nível de inflamação
    * o risco cardiovascular associado

    Porque? Não basta saber se tem gordura é preciso entender o impacto disso no organismo

    ONDE ENTRA O CARDIOLOGISTA?

    Esse é um ponto central e estratégico. Tradicionalmente, o fígado era visto como território de outra especialidade.
    Mas hoje sabemos: essa é uma doença cardiometabólica. E isso muda completamente o cuidado.

    Por quê? Porque o cardiologista é o especialista em:
    * avaliar risco cardiovascular
    * prevenir eventos graves
    * integrar múltiplos fatores (pressão, colesterol, glicose, estilo de vida)
    E é exatamente isso que essa condição exige.

    Um fato importante . Pacientes com essa condição têm: até 30% mais risco de doença cardiovascular.

    O TRATAMENTO NÃO É SOBRE O FÍGADO

    Esse é outro erro comum. Não existe um tratamento isolado para o fígado. O tratamento real envolve:
    * redução de gordura corporal
    * melhora do metabolismo
    * ajuste alimentar
    * exercício físico estruturado
    * controle de glicose, colesterol e pressão

    ou seja: abordagem completa

    A VERDADE QUE MUDA TUDO

    Você não desenvolve essa condição de repente. Ela é o resultado de:

    * anos de hábitos
    * desorganização metabólica
    * rotina desestruturada

    E o mais importante:  ela pode ser revertida principalmente nas fases iniciais

    CONCLUSÃO:

    Fígado gorduroso não é um detalhe. É um alerta. Um dos mais importantes que o seu corpo pode dar.

    REFLEXÃO FINAL:

    Se o seu corpo já está mostrando sinais de desequilíbrio. Você vai esperar aparecer um sintoma?
    Ou vai agir antes?

    Na medicina moderna, não tratamos órgãos isolados. Tratamos o organismo como um sistema integrado.

    E isso significa:
    entender o fígado
    entender o metabolismo
    e, principalmente, proteger o coração

    Porque, no fim, é isso que define sua longevidade.

     

     

    Dr. Max Wagner de Lima Cardiologista | Luminae – Excelência em Saúde Método ROTINA | Longevidade com estratégia

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