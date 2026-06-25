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    Câncer de rim: diagnóstico precoce é decisivo para o prognóstico, alerta especialista do HDT-UFNT

    Hospital da Rede HU Brasil reforça importância de conhecer fatores de risco e sinais de alerta da doença

    Da assessoria

    O câncer de rim frequentemente não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que torna o diagnóstico precoce um fator determinante para o prognóstico do paciente. A campanha Junho Verde reforça a importância de levar à população informações sobre fatores de risco e sinais de alerta da doença.

    O médico nefrologista do Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins (HDT-UFNT), hospital integrante da Rede HU Brasil, Gustavo Oliveira, explica que determinados hábitos e condições de saúde aumentam a probabilidade de desenvolvimento da doença. “Entre os principais fatores de risco para o câncer de rim estão o tabagismo, a obesidade, a hipertensão arterial não controlada e o histórico familiar da doença. Pessoas que fazem hemodiálise por longos períodos também merecem atenção especial”, destaca.

    Sintomas

    Segundo o especialista, ficar atento ao próprio corpo é essencial, já que os sintomas costumam surgir em estágios mais avançados da doença. “Sangue na urina, dor persistente na região lombar, massa palpável no abdômen e perda de peso sem causa aparente são sinais que merecem investigação médica imediata. Como muitos casos são silenciosos no início, qualquer alteração persistente deve ser avaliada por um profissional”, orienta.

    O nefrologista reforça que exames de rotina são aliados importantes na identificação precoce da doença. “O diagnóstico precoce amplia significativamente as chances de cura e permite tratamentos menos invasivos. Exames de imagem realizados por outros motivos, como ultrassonografias e tomografias, muitas vezes identificam tumores renais ainda em fase inicial, antes mesmo do aparecimento de sintomas”, afirma Gustavo Oliveira.

     

    Ascom HDT/HU Brasil

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