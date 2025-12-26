Cervejas de baixo teor alcoólico ganham espaço entre consumidores no verão

Da assessoria

Consumo consciente, verão e inovação impulsionam o crescimento das cervejas menos calóricas, com marcas como a Louvada apostando em rótulos mais leves, refrescantes e alinhados ao bem-estar do consumidor

Dezembro dá início à temporada de calor, marcada por encontros, celebrações e pela chegada do verão. De acordo com o estudo mais recente da Globo, 69% dos brasileiros estão consumindo de forma mais consciente nessa época, priorizando bebidas que auxiliem na manutenção do corpo, unindo prazer, responsabilidade e bem-estar físico e emocional, mesmo no período em que o consumo de bebidas alcoólicas aumenta.

Pensando nesse mercado, as marcas têm se posicionado para desenvolver produtos que se adaptam ao público que opta pelo consumo mais consciente. Uma delas é a mato-grossense, Cervejaria Louvada, que conta com o rótulo Louvada Low. Criada para atender consumidores que buscam opções mais leves, o rótulo, do estilo American Light Lager, se destaca por ter 3,7% de teor alcoólico e apenas 29 calorias a cada 100 ml.

“Esse movimento amplia ocasiões de consumo, aproxima novos públicos da marca e reforça o compromisso da Louvada com inovação e responsabilidade. Queremos estar presentes não só nos grandes momentos, mas também na rotina, no encontro casual, sempre respeitando o estilo de vida de quem nos escolhe”, reforça Ballarotti.

De perfil refrescante, corpo leve e alta drinkability, a Louvada Low mantém o equilíbrio entre malte e amargor. “Investir em cervejas menos calóricas é olhar para o futuro do mercado e para a longevidade da marca. É acompanhar o consumidor onde ele está e oferecer opções que façam sentido para o estilo de vida atual”, conclui o diretor.

Sustentabilidade para levar

Para reforçar seu compromisso com a sustentabilidade e aprimorar a experiência do consumidor, a Louvada lançou ainda uma sacola retornável, disponível para compras na loja da fábrica em Cuiabá, na Avenida das Torres.

Quem usar a sacola retornável ganha 10% de desconto na compra de garrafas, growlers e chopp para abastecer o growler. Essa ação reflete uma tendência crescente entre os brasileiros, apontada pela pesquisa da Globo: a valorização de marcas que adotam práticas sustentáveis como parte de seu propósito. Conforme o estudo, cerca de 75% da população feminina valorizam essa preocupação socioambiental.