Clareamento dental caseiro faz mal? Especialista alerta sobre riscos de receitas da internet

Receitas populares prometem dentes mais brancos, mas podem comprometer a saúde bucal

Por Camila Crepaldi

Receitas caseiras de clareamento dental têm se popularizado nas redes sociais, prometendo dentes mais brancos com o uso de ingredientes como bicarbonato de sódio, carvão ativado, limão e vinagre. Apesar do apelo fácil e do baixo custo, esses métodos podem representar riscos significativos à saúde bucal quando utilizados sem orientação profissional. De acordo com a mestre e coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Paula Nunes das Neves, o principal problema dessas práticas está na ação abrasiva ou ácida das substâncias.

O esmalte dental é a camada responsável pela proteção dos dentes e não apresenta capacidade de regeneração. Quando submetido ao desgaste provocado por receitas caseiras ou métodos inadequados, o dano pode ser irreversível, podendo resultar em sensibilidade intensa e até mesmo em necrose pulpar.

Essas substâncias possuem caráter abrasivo e, embora não aumentem diretamente o risco de cárie, podem causar irritação à polpa dental e desencadear inflamação gengival, como a gengivite, além de provocar lesões na mucosa oral. Em situações em que há restaurações infiltradas, e na ausência de uma avaliação prévia, os danos pulpares podem ser agravados, com possibilidade de evolução para necrose pulpar, culminando na necessidade de tratamento endodôntico, em decorrência do comprometimento irreversível da polpa.

A especialista ressalta que o clareamento dental seguro deve ser realizado somente após criteriosa avaliação clínica, considerando fatores como a presença de cáries, restaurações infiltradas, retração gengival e sensibilidade dentária. “O cirurgião-dentista é o profissional legalmente habilitado para indicar o método mais adequado e acompanhar o procedimento, minimizando riscos e assegurando resultados mais previsíveis e seguros”, afirma.

Foto: Freepik