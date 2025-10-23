Colheita de melão e melancia reforça merenda escolar e valoriza agricultura familiar

PNAE se mostra uma importante política pública de valorização do pequeno produtor. Cria um ciclo de desenvolvimento que gera renda no campo, movimenta a economia e leva alimento saudável para nossas escolas

O produtor rural João José de Lima, morador da comunidade Sadia III, em Várzea Grande, comemora uma safra de sucesso com a colheita de melão e melancia em sua propriedade de aproximadamente 25 hectares. As frutas serão destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que garante a compra direta de produtos da agricultura familiar para abastecer a merenda das escolas públicas, fortalecendo a produção local e oferecendo alimentos mais frescos e saudáveis aos estudantes.

A produção é adquirida pela Cooperativa de Produtores de Várzea Grande (Coopeveg), que realiza a entrega diretamente à Secretaria Municipal de Educação, assegurando a chamada “compra certa” — um modelo que elimina intermediários e garante renda estável ao agricultor. Além das frutas, o produtor também cultiva mandioca e planeja o plantio de milho, ampliando a diversidade produtiva em sua área.

O trabalho é resultado de uma sólida parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), a Empaer, representada pelo extensionista Edson Benedito da Silva, e a Coopeveg. A atuação conjunta vem oferecendo assistência técnica, orientações sobre manejo e boas práticas agrícolas, fundamentais para o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos.

Para o coordenador de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS, Leandro Luiz da Silva, iniciativas como essa fortalecem o campo e contribuem diretamente para a segurança alimentar dos alunos da rede pública. “A agricultura familiar é um dos pilares do desenvolvimento sustentável de Várzea Grande. Quando o produtor tem apoio técnico e mercado garantido, todos ganham — o agricultor com renda, e as crianças com uma merenda mais nutritiva e de qualidade”, destacou Leandro.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, também ressaltou a importância do PNAE como política pública de valorização do pequeno produtor. “Esse é um exemplo de política que dá certo. O poder público cria as condições, o agricultor produz, e o resultado chega à mesa dos nossos alunos. É um ciclo de desenvolvimento que gera renda no campo, movimenta a economia e leva alimento saudável para nossas escolas”, afirmou o secretário.

A atuação integrada entre prefeitura, cooperativa e órgãos de assistência técnica reafirma o compromisso de Várzea Grande com o fortalecimento da agricultura familiar, a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável no Município.

