Conselho de Desenvolvimento aprova R$250 milhões em financiamentos para impulsionar economia de MT

Foram aprovadas pelo Codem 56 cartas de financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)

Por Maria Júlia

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Codem) aprovou 56 cartas de financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para os segmentos Rural e Empresarial, liberando cerca de R$250 milhões. Ao todo, foram contempladas 42 cartas do setor rural e 14 do empresarial na 18ª Reunião Ordinária do Codem, realizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), na terça-feira (25).

Para o setor rural, foram destinados R$136 milhões, com a previsão de geração de 370 empregos diretos e 478 indiretos. Já o setor empresarial receberá R$114 milhões, com a estimativa de 477 empregos diretos e 633 indiretos. A concessão desses financiamentos fortalece a economia do Estado e incentiva o desenvolvimento regional.

Os contemplados dividem-se no empresarial em 02 pequenas empresas, 06 pequenas-médias empresas, 04 médias empresas e 02 médias-grandes empresas. No rural, são 22 pequenos produtores, 09 pequenos-médios produtores, 10 médios produtores, e 01 médio-grande produtor.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso e presidente do Codem, César Miranda, destaca a importância do FCO para a expansão dos negócios em Mato Grosso.

“O financiamento é um mecanismo essencial para garantir o crescimento sustentável dos setores produtivos, ampliando a capacidade de investimento dos empreendedores e promovendo a geração de empregos. A aprovação dessas cartas pelo Codem demonstra o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da economia de Mato Grosso”, afirmou.

O secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos, Anderson Lombardi, ressaltou que os recursos do FCO são fundamentais para impulsionar a competitividade e a inovação nos setores produtivos. “O acesso ao crédito possibilita a modernização das empresas e propriedades rurais, além de fomentar novos negócios. A Sedec tem atuado para que mais empreendedores possam acessar esses recursos e investir no crescimento de suas atividades”, pontuou.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste é um dos principais instrumentos de fomento econômico aplicados no Estado, proporcionando condições especiais de financiamento para empreendimentos rurais e urbanos. O Governo do Estado segue trabalhando para ampliar o acesso ao crédito e incentivar o desenvolvimento sustentável em Mato Grosso.