Dia de campo reúne cerca de 100 pessoas e fortalece a agropecuária regenerativa no Araguaia

Evento apresentou resultados do programa com técnicas inovadoras de agropecuária regenerativa e reforçou que ainda há vagas para produtores interessados em assistência sem custo.

Por Agropecuária Regenerativa

No último sábado (15), cerca de 100 pessoas participaram do dia de campo promovido pela TNC Brasil, realizado na Fazenda Laranjal, em Nova Xavantina. A iniciativa, parte do Programa de Assistência Técnica Produtiva e Ambiental da TNC Brasil, demonstrou por meio dos resultados já alcançados do projeto que a transição para práticas sustentáveis é rentável por meio da aplicação de conhecimento de ponta, trazendo benefícios ambientais e econômicos para o setor. Além disso, o evento reforçou que ainda há poucas vagas disponíveis para produtores e produtoras que queiram participar do programa e receber acompanhamento técnico especializado por dois anos.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a relatos, palestras, demonstrações práticas e uma visita ao Sistema de Produção Integrada Agropecuária (ILPF) em implantação. A programação abordou temas como a aplicação de calcário sem revolvimento do solo compactado, adubação orgânica e o uso de rochas na produção agropecuária.

Foto: Enilson Arneiro

Aurio Rodrigues Pedreira, coordenador de Agricultura Familiar e Pecuária da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, também destacou a relevância do evento como ferramenta de aprendizado prático. “O dia de campo é uma ferramenta essencial tanto para a agricultura familiar quanto para a pecuária, pois permite que os produtores vivenciem, na prática, as técnicas e experiências aplicadas. Ao ver os resultados in loco, agricultores e pecuaristas ganham mais segurança para adotar novas estratégias. Esse tipo de iniciativa fortalece o setor e incentiva cada vez mais o desenvolvimento sustentável no campo”, ressaltou.

Produtores que já integram o Programa de Assistência Técnica compartilharam durante o evento os avanços que notam em suas propriedades. Ronaldo e Romualdo Martins Pinto, de Ribeirão Cascalheira, participam do programa desde 2023, e afirmam que na produção de gado de corte já observaram uma relação positiva no peso à desmama, com ganhos de até 20% desde o início da participação. “A implementação do sistema rotatínuo facilitou o manejo e o melhoramento das pastagens, superando o desafio da escassez de forragem”, destacou Romualdo. “O dia de campo reforçou a importância da troca de conhecimentos e experiências entre produtores e técnicos, impulsionando ainda mais o desenvolvimento das nossas propriedades”, afirmou Ronaldo.

Cleres e Janaína Furtado, produtores de gado de corte, relatam que sua mentalidade mudou desde que passaram a participar do projeto, aprimorando a viabilidade de seus negócios. “Acredito que a maior resistência das pessoas seja justamente mudar o modo de pensar. Mas, se você quer crescer na atividade que desenvolve, é importante buscar conhecimento”, afirmou Cleres.

“Já estamos convidando produtores vizinhos da nossa propriedade para também conhecer o programa. E, depois da nossa participação no dia de campo, vamos reforçar e fazer ainda mais convites para que mais pessoas conheçam técnicas que ajudam no contexto da realidade das suas propriedades”, destacou Janaina.

Foto: Enilson Arneiro

Para Bianca Cherem, coordenadora da estratégia de agropecuária regenerativa da TNC Brasil, o Dia de Campo foi uma oportunidade valiosa para transmitir informações relevantes. “Os desafios climáticos estão cada vez mais evidentes. Nos últimos anos, enfrentamos períodos de seca, incêndios e chuvas intensas. A agropecuária regenerativa ensina como manter a umidade dos talhões sem depender necessariamente da irrigação. Além disso, quanto menos o solo for revolvido, prática que emite carbono e contribui para o aquecimento do planeta, melhores serão os resultados da produção. Agricultura regenerativa é o futuro, pois permite o uso sustentável da água e do solo e rentabilidade”, ressalta.

O dia de campo reforça o compromisso da TNC Brasil em apoiar a transição para sistemas produtivos mais sustentáveis, promovendo ações concretas que beneficiam tanto o aspecto técnico quanto o ambiental. O evento contou com a parceria das consultorias Consipa e Libertas, o apoio da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e da Prefeitura de Nova Xavantina, além da presença de representantes do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Sicredi e Estratégia PCI – Produzir Conservar e Incluir, evidenciando o amplo engajamento institucional na promoção da agropecuária regenerativa.

Programa segue com vagas abertas

Os produtores interessados em participar do Programa de Assistência Técnica Produtiva e Ambiental e receber acompanhamento gratuito podem entrar em contato com Thiago Saconi pelo telefone (66) 99207-8184 ou (66) 99235-5086.