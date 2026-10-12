Economia circular amplia debate sobre como empresas podem gerar valor e reduzir desperdícios

Pesquisador da Copenhagen Business School, Addy de Jong, esteve nesta quinta-feira (8), no COPPEAD/UFRJ para discutir o papel dos serviços na sustentabilidade e os desafios da pesquisa científica

Por Andreia Constâncio

Como as empresas podem gerar valor sem depender apenas da produção e do consumo de novos recursos? Essa questão está no centro do debate sobre economia circular e foi tema do seminário “Circular Economy: A Transformative Service Perspective”, conduzido pelo pesquisador dinamarquês, Addy de Jong, no COPPEAD/UFRJ.

Professor da Copenhagen Business School, onde ocupa a Cátedra Kraks Fond, e editor-associado do Journal of Service Research, de Jong apresentou uma abordagem que relaciona a economia circular à gestão de serviços. A discussão foi além do reaproveitamento de materiais e abordou como empresas e parceiros de negócios podem preservar e regenerar valor, contribuindo para a sustentabilidade no longo prazo.

A agenda no COPPEAD incluiu também uma conversa com pesquisadores sobre como desenvolver estudos com consistência teórica e potencial para publicação em periódicos científicos internacionais. Em outro momento do evento, doutorandos participaram de um workshop voltado à construção de parcerias e à aproximação com redes internacionais de pesquisa.

Durante a visita, Addy de Jong também participou de um episódio especial do podcast do COPPEAD, conduzido pelo professor Murilo Carrazedo. Na conversa, discutiu os desafios para conciliar a economia circular com modelos de negócios baseados na substituição frequente de produtos, os obstáculos à logística reversa no Brasil e os critérios que ajudam um artigo científico a se destacar na avaliação de periódicos internacionais. O episódio será publicado nos canais oficiais do COPPEAD/UFRJ.

Addy de Jong durante seminário “Circular Economy: A Transformative Service Perspective” – Divulgação/COPPEAD

Addy de Jong e Murilo Carrazedo durante gravação do PodCast – Divulgação/COPPEAD

COPPEAD/UFRJ