Prêmio ABDE de Jornalismo recebe 282 inscrições e divulga lista de habilitados

Com inscrições de 24 unidades da Federação, distribuídas pelas cinco regiões do Brasil, premiação avança para a avaliação da Comissão Julgadora

Por Ailane Silva

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) divulgou, nesta sexta-feira (30), a lista de trabalhos aprovados e reprovados na etapa de triagem técnica da terceira edição do Prêmio ABDE de Jornalismo. Com o encerramento dessa fase, conduzida pela secretaria do Prêmio, as reportagens habilitadas serão encaminhadas à Comissão Julgadora, responsável pela avaliação e escolha dos vencedores.

A edição de 2026 registrou 282 inscrições nas modalidades Nacional e Regional, com participação de profissionais de 24 unidades da Federação, contemplando as cinco regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A abrangência das inscrições evidencia a diversidade regional das produções jornalísticas dedicadas ao desenvolvimento sustentável e ao papel do Sistema Nacional de Fomento (SNF).

Nesta edição, o prêmio tem como tema central “O Sistema Nacional de Fomento no financiamento a cidades sustentáveis”, incentivando reportagens que abordem a contribuição das instituições financeiras de desenvolvimento para a construção de cidades mais resilientes, inclusivas e sustentáveis.

Durante a triagem técnica, a secretaria do Prêmio analisou os materiais inscritos para verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no regulamento, incluindo a adequação temática e os critérios de participação como data das publicações. Os trabalhos aprovados seguem agora para a avaliação dos jurados, que considerarão aspectos como relevância pública, qualidade da produção jornalística, impacto social, originalidade, inovação e criatividade.

Próximas etapas

Conforme o cronograma previsto no edital, a avaliação da Comissão Julgadora ocorrerá em novembro. A cerimônia de premiação está marcada para 8 de dezembro de 2026.

Ao todo, o Prêmio ABDE de Jornalismo distribuirá R$ 135 mil, contemplando os três primeiros colocados das categorias Texto, Áudio e Vídeo, nas modalidades Nacional e Regional. Os primeiros lugares receberão R$ 15 mil; os segundos, R$ 5 mil; e os terceiros, R$ 2,5 mil, além de placas e certificados.

A lista de trabalhos aprovados e reprovados, o regulamento e as demais informações sobre a premiação podem ser consultados na página oficial do Prêmio ABDE de Jornalismo (abde.org.br/premio-de-jornalismo/).