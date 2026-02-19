Empresa mato-grossense investe em automação da gestão para integrar operação agroindustrial

Com atuação em diferentes frentes do agronegócio, empresa sediada em Mato Grosso elegeu as soluções da Senior após diagnóstico de gestão

Por Patricia Xavier

A crescente complexidade das operações no agronegócio tem levado empresas do setor a rever seus modelos de gestão e investir em tecnologia como base para eficiência, integração de dados e governança. À medida que os negócios passam a combinar atividades agrícolas, industriais e logísticas, com operações distribuídas geograficamente, cresce a demanda por soluções capazes de conectar processos, padronizar informações e apoiar decisões estratégicas.

É nesse contexto que a Natter, empresa com 15 anos de atuação no Brasil e sede em Cuiabá (MT), anunciou a adoção das soluções da Senior Sistemas ― uma das maiores empresas de software de gestão do Brasil. Com mais de 700 colaboradores e 15 unidades de negócio distribuídas entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul, a Natter atua em diferentes frentes do agronegócio, incluindo a produção de soja e milho, a pecuária, a piscicultura, a produção de fertilizantes a partir do reaproveitamento de resíduos e a vinicultura.

Essa gama de atividades exige uma gestão capaz de conectar o campo à indústria e às áreas administrativas, conciliando planejamento agrícola, controle de custos, gestão de pessoas e processos corporativos. A lógica de economia circular adotada pela Natter, que transforma resíduos produtivos em insumos para a própria operação, amplia ainda mais a complexidade do negócio ao exigir rastreabilidade, integração de dados e uma visão consolidada das diferentes etapas da cadeia produtiva.

Diagnóstico orientou a decisão

A escolha pela Senior foi resultado de um processo estruturado de avaliação, que envolveu benchmarking com diferentes fornecedores e a realização de um diagnóstico de gestão. Antes da contratação, a Senior conduziu um mapeamento detalhado da operação, identificando gargalos de eficiência, oportunidades de automação e pontos críticos de integração entre áreas, unidades e frentes produtivas da companhia.

A partir desse diagnóstico, a Natter identificou a necessidade de avançar na integração dos processos de gestão, reduzindo a dependência de controles manuais e a fragmentação de informações entre áreas e unidades. Com isso, a companhia busca padronizar fluxos, ampliar a visibilidade dos dados operacionais e facilitar a consolidação das informações em um único ambiente, apoiando o planejamento, o controle e a tomada de decisão em uma operação distribuída e multinegócio.

“O diagnóstico realizado pela Senior foi decisivo, porque trouxe uma leitura clara dos nossos desafios e mostrou como a tecnologia pode apoiar uma gestão mais integrada e eficiente”, afirma o CEO da Natter, Rafael Bortoli.

De acordo com Fernando Silva, diretor de Agronegócio na Senior, o diagnóstico evidenciou que a complexidade da operação exigia reduzir a fragmentação das informações e a dependência de controles manuais. Diante desse cenário, a estruturação do projeto partiu da necessidade de integrar dados do campo, da indústria e da área administrativa em um único ambiente de gestão, com processos padronizados e maior visibilidade para apoiar a tomada de decisão.

A partir desse mapeamento, a companhia optou pela adoção de um conjunto de soluções da Senior que inclui ERP, HCM, Senior Flow e GAtec, plataforma especializada na gestão do agronegócio. A implantação contempla 14 empresas do grupo, com 31 filiais, integrando operações distribuídas entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O projeto abrange frentes agrícolas (soja, milho e algodão), pecuária de corte, piscicultura, indústria de fertilizantes à base de resíduos de peixe e a operação de vinicultura. “A iniciativa foi desenhada para integrar toda a operação do grupo, do campo à indústria e às áreas administrativas, com foco em padronização de processos, automação e consolidação das informações em um único ambiente de gestão”, afirma Silva.

Para a Senior, o projeto reflete uma transformação em curso no agronegócio, especialmente entre empresas com operações em várias frentes e cadeias produtivas cada vez mais complexas. “Movimentos como o da Natter refletem uma transformação mais ampla no agronegócio, em que empresas com operações em várias frentes precisam tratar a gestão como um eixo estratégico do crescimento”, acrescenta Lucas Ribeiro, gerente de comunicação da Natter.

Com a implantação das soluções, a Natter avança na padronização dos processos, amplia a visibilidade das informações e fortalece a governança da operação em um ambiente cada vez mais competitivo. A iniciativa cria uma base tecnológica integrada para sustentar o crescimento do grupo, apoiar decisões estratégicas e garantir maior controle operacional e alinhamento estratégico.

Sobre a Natter

Na Natter, a paixão pela terra se transforma em alimento, desenvolvimento e prosperidade. Uma empresa 100% mato-grossense e atuamos há mais de 15 anos no agronegócio brasileiro, com operações consolidadas na produção de soja, milho e algodão, além da pecuária de corte e da piscicultura. Mais do que produzir, a Natter tem como propósito promover a integração sustentável entre natureza, pessoas e tecnologia. Com sede em Cuiabá (MT) e presença em diferentes regiões de Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, ela possui um portfólio robusto de negócios que inclui também os segmentos de fertilizantes e a produção de vinhos. Uma grande família formada por colaboradores, parceiros e marcas especializadas como Ambios, Saciatta, Vinuta e Sic Bartão, unidas pelo compromisso de cuidar do que é nosso, gerar valor para toda a cadeia produtiva e crescer de maneira responsável, com respeito à vida e guiados pela fé em Deus Produtividade, inovação e sustentabilidade caminham juntas em tudo o que fazemos.

Sobre a Senior

A Senior Sistemas é a escolha de empresas líderes de mercado que buscam inovação e gestão de alta performance. A empresa oferece um portfólio completo que abrange todas as etapas da cadeia produtiva em setores como Indústria, Agronegócio, Construção e Logística. 37 anos de excelência já transformaram a gestão de mais de 14,5 mil grupos econômicos no Brasil na América Latina. Com 15 filiais e mais de 3,8 mil colaboradores no Brasil e no exterior, a Senior mantém cerca de 180 canais de distribuição. A Senior acredita que com sua profunda expertise e soluções tecnológicas tem a oportunidade de impulsionar empresas rumo a maior eficiência operacional, expansão de receitas e liderança em seus segmentos. Por isso, entrega mais que tecnologia.