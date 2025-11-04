    Instagram Facebook Youtube

     Estudante de Goiânia é vencedora nacional do Prêmio Na Prática de Protagonismo Universitário por desenvolver IA que reduz custos em cirurgias oftalmológicas

    Gabriela Mendanha, de 24 anos, aluna de Medicina da PUC Goiás, é destaque nacional entre universitários de todo o país ao vencer o Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário

    Por Janaina Pedroso

    A estudante Gabriela Santos Mendanha, de 24 anos, de Goiânia, aluna do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), foi a grande vencedora do Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2025, representando o Centro-Oeste e também conquistando o reconhecimento nacional na cerimônia realizada nesta segunda-feira (3), em São Paulo.

    Organizado pelo Na Prática, iniciativa que acelera o desenvolvimento de jovens talentos e conecta estudantes ao mercado de trabalho, o prêmio reconhece universitários com trajetórias de impacto social, científico e econômico em todo o Brasil. Nesta edição, mais de 8 mil candidaturas foram iniciadas e apenas 15 finalistas chegaram à etapa decisiva.

    Gabriela foi premiada por desenvolver um algoritmo de inteligência artificial capaz de revolucionar o diagnóstico e o planejamento de cirurgias oftalmológicas. O sistema, criado no Ver Hospital dos Olhos, vinculado à PUC Goiás, interpreta tomografias de córnea no pré-operatório de cirurgias refrativas — um dos maiores desafios da área.

    A solução criada por Gabriela atingiu mais de 80% de acurácia, reduziu 70% dos custos de triagem e gerou economia média de R$ 37 mil em 112 pacientes, sendo reconhecida em congressos nacionais e pelo Bascom Palmer Eye Institute, nos Estados Unidos — referência mundial em oftalmologia.

    Além de pesquisadora, Gabriela também é professora de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e treinadora de jovens talentos em competições de conhecimento. Como mentora, já preparou centenas de estudantes premiados em olimpíadas científicas nacionais e internacionais, como a Olimpíada Brasileira de Física e o International Young Physicists’ Tournament.

    “Espero que esse prêmio seja mais um passo importante na minha trajetória guiada pelo desejo de levar mais saúde à população brasileira”, diz Gabriela ao receber o prêmio de destaque nacional.

    A jovem embarca nos próximos meses para uma viagem à China, oferecida aos vencedores do prêmio, para conhecer o ecossistema global de inovação e empreendedorismo.

     

    FSB

     

