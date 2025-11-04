Fiagril é reconhecida como uma das líderes do agronegócio brasileiro em 2025

Empresa conquistou o prêmio Líderes do Agronegócio, na categoria Provedor de Serviços, reforçando seu papel estratégico na cadeia do agro nacional

Da assessoria

A Fiagril foi uma das empresas premiadas na edição 2025 do Líderes do Agronegócio, promovido pelo Grupo Mídia, em Ribeirão Preto (SP). A companhia foi destaque na categoria Provedor de Serviços, reconhecimento que reforça sua atuação inovadora, sustentável e de impacto na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro.

Quem representou a empresa no evento, realizado no último dia 21, no Royal Tulip JP, foi o diretor de Vendas e Marketing da Fiagril, Diego Arruda, que recebeu o troféu em nome de todo o time.

“Esse prêmio é o resultado do trabalho de uma equipe que acredita na força do agro brasileiro e que tem o propósito de estar cada vez mais próxima do produtor. Ser reconhecida entre as líderes do setor reforça nosso compromisso com a excelência, a inovação e a sustentabilidade”, disse Diego.

O Prêmio Líderes do Agronegócio homenageia as organizações que mais se destacaram nos últimos 12 meses, com base em dois critérios: votação pública e uma pesquisa conduzida pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia. Ao todo, 60 vencedores foram reconhecidos em 20 categorias, sem ranking entre eles.

A premiação valoriza pilares como inovação, crescimento, responsabilidade socioambiental, gestão de excelência e impacto econômico, elementos que também fazem parte da trajetória da Fiagril, que há mais de três décadas se consolida como uma das principais empresas do setor no Brasil.

“A Fiagril vem ampliando sua presença no mercado com soluções completas que conectam campo, tecnologia e sustentabilidade. Receber esse reconhecimento nacional mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a seguir contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro”, completou Diego.

Realizada pelo Grupo Mídia, a premiação está em sua segunda edição, sendo uma das principais referências do calendário corporativo do agro. O evento reuniu executivos, líderes empresariais e formadores de opinião de todo o país em uma noite de networking e celebração dos avanços do setor.