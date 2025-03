Flash Energy fecha contrato de gestão de energia com a Duro PVC

Contrato prevê assessoria para compra e venda de energia

Por Gabriel Pereira

A Flash Energy, empresa focada em comercialização e gestão de energia, iniciou em janeiro deste ano o contrato de gestão de energia com a Duro PVC, empresa localizada no centro-oeste do país, que produz tubos de PVC para construção civil. A Flash Energy é a empresa que auxilia o consumidor na gestão de energia, assessorando na compra e venda de energia elétrica no ambiente livre, assim como nos trâmites técnicos e regulatórios junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A CEO da Flash Energy, Tânia Reis, ressalta que a gestão de energia de uma indústria é de suma importância, pois ajuda a reduzir custos com a identificação de desperdícios, otimizar processos e melhorar a eficiência operacional. “Com uso da tecnologia, também conseguimos ter um controle mais preciso do consumo do nosso cliente, gerando relatórios detalhados para tomadas de decisão estratégicas, tornando a empresa mais competitiva e eficiente” completa a executiva.

Com a gestão da Flash Energy, a Duro PVC alcança a eficiência, otimizando gastos com energia e permitindo que que a empresa evite desperdícios e foque em outros setores que demandam sua atenção.

Tânia Reis ressalta que o gerenciamento de energia de uma empresa, seja ela de médio ou grande porte, tem se tornado cada vez mais importante para eficiência operacional. “O cenário energético está crescendo constantemente e as companhias que desejam continuar competitivas no mercado vão precisar olhar com mais atenção para esse setor”, acrescenta a CEO da Flash Energy.

A Flash Energy tem ampliado seu portfólio no país, atendendo clientes no Mercado Livre de energia, fazendo emissão de I-REC e gestão, com foco em eficiência energética.

Sobre a Flash Energy

A Flash Energy, empresa focada em comercialização e gestão de energia, se consolidou no Mercado Livre de Energia, apresentando soluções inovadoras e de eficiência energética para clientes. A empresa também conta com duas usinas solares em Goiás. Lançada em 2018, a empresa recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2021 para comercializar energia, e, desde então, já comercializou1.849.646,85 MWh até 2024.