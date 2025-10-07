Grupo Mônaco entrega 25 caminhões ao Grupo Lucena, fortalecendo setor de infraestrutura

Novos veículos vão reforçar a frota da empresa, que é referência nacional em construção pesada

Da assessoria

O Grupo Mônaco realizou, nesta quarta-feira (1º), a entrega de 25 novos caminhões ao Grupo Lucena Infraestrutura, uma das maiores empresas do setor de construção pesada do país. O evento aconteceu na concessionária Mônaco Diesel de São Luís (MA) e reforça a parceria consolidada entre as duas companhias.

Do total de veículos, 15 são modelos MeteorHighline 29.530 e 10 do Constellation 31.320, ambos da Volkswagen Caminhões e Ônibus, reconhecidos pela robustez, eficiência e tecnologia voltada para grandes operações de transporte. Somente neste ano, a Mônaco entregou 86 caminhões para o Grupo Lucena.

Já nos últimos quatro anos, o Grupo Lucena já recebeu 101 caminhões fornecidos pela Mônaco Diesel, marca que reflete não apenas a expansão da empresa de infraestrutura, mas também a confiança mútua construída ao longo da parceria.

A entrega foi conduzida pelo presidente do Grupo Mônaco, Rui Denardin, e contou com a presença do vice-presidente de Vendas da Mônaco Diesel, Cesar Perinazzo, do vice-presidente de Pós-Vendas da Mônaco Diesel, Ronan Alves, e do diretor de Vendas de Caminhões, Sérgio Pugliese.

“Nossa relação com o Grupo Lucena é baseada no respeito, na credibilidade e no compromisso em oferecer soluções que contribuam para a excelência das operações de transporte e logística no setor de infraestrutura pesada. Essa é uma parceria que nos orgulha muito”, destacou o presidente da Mônaco, Rui Denardin.

Já do Grupo Lucena, compareceram à entrega o diretor executivo, Alexsandro de Oliveira Cardoso, o diretor de Logística, Thiago Rocha Gouvea, o coordenador de Logística, Deilton Lourenço Batista e o engenheiro mecânico, Augusto Erick Monteiro.

O fortalecimento da parceria entre as duas empresas também reflete o dinamismo do mercado de transporte e infraestrutura no Brasil, que segue em ritmo de crescimento impulsionado por grandes obras e pela modernização da logística nacional.

Nesse cenário, o Grupo Mônaco tem papel estratégico ao oferecer soluções que garantem eficiência, segurança e inovação, acompanhando a evolução das demandas de um segmento cada vez mais competitivo e essencial para o desenvolvimento econômico.