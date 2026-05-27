Lua de mel no Brasil: destinos românticos unem sofisticação, natureza e experiências exclusivas

Cenários paradisíacos no Nordeste o charme da Serra Gaúcha e a natureza de Foz do Iguaçu consolidam empreendimentos do Grupo Wish como referências para recém-casados que buscam conforto e personalização

Por Roberta Scalabrini

A busca por destinos nacionais para a lua de mel tem se consolidado como uma tendência marcante para casais que priorizam o bem-estar e a vivência de momentos memoráveis em cenários icônicos do Brasil. Este movimento é confirmado por dados do Ministério do Turismo e do Anuário Braztoa, que indicam que o turismo doméstico lidera a movimentação no país, respondendo por cerca de 60% a 70% das viagens de lazer e celebrações. Atentos a isso, os hotéis do Grupo Wish prepararam experiências especiais que reúnem infraestrutura de alto padrão e serviços desenhados para transformar a celebração do matrimônio em uma jornada sensorial completa.

Seja no litoral pernambucano, na orla potiguar ou entre as araucárias de Gramado, os resorts oferecem desde sistemas all inclusive premium até jornadas de relaxamento profundo em spas exclusivos.

No Nordeste, o Marupiara All Inclusive Resort by Wish, em Porto de Galinhas (PE), desponta como uma opção ideal para casais que buscam uma experiência “pé na areia” com total conveniência. O empreendimento opera com sistema all inclusive, que garante alimentação completa e bebidas em uma localização privilegiada na Praia do Cupe.

A estrutura contempla piscinas com borda infinita e vista para o mar, além de uma gastronomia que valoriza as referências regionais e a cultura pernambucana, proporcionando um refúgio de hospitalidade à beira-mar.

Ainda no litoral nordestino, o Wish Natal Resort apresenta uma proposta que combina a sofisticação e a energia vibrante da capital potiguar. O resort é referência em hospedagem de experiência e bem-estar, oferecendo apartamentos com vistas panorâmicas para o mar e para o Parque das Dunas.

Um dos grandes diferenciais para os recém-casados é a suíte presidencial de 122 m², que oferece hidromassagem e atendimento exclusivo. O resort também disponibiliza o sistema All You Wish, um all inclusive que inclui uma massagem relaxante no Natin Spa, espaço dedicado à reconexão dos sentidos e ao equilíbrio interior. Essa disponibilidade está atrelada à aquisição da reserva pela Central de Reservas ou pelo site do grupo.

Para os casais que preferem o clima de montanha e a elegância da Serra Gaúcha, o Wish Serrano Resort, em Gramado (RS), é reconhecido como um dos melhores resorts do segmento no país. Situado no coração da cidade e cercado por uma extensa área verde, o hotel oferece um ambiente de exclusividade com restaurantes temáticos especializados em carnes nobres e culinária italiana.

O menu #ExperienciaWish enriquece a estadia com atividades como o “Fogo e Vinho” no bosque e piqueniques nos jardins entre as araucárias. O relaxamento é complementado pelo Natin Spa, que dispõe de hidromassagem, cromoterapia e piscina interna climatizada, ideais para o clima serrano.

Já o Wish Foz do Iguaçu Resort transforma a lua de mel em uma experiência verdadeiramente inesquecível. Com 255 hectares de área verde exuberante, o resort funciona como um oásis romântico para casais que desejam unir aventura e requinte.

A Wish Suíte, com seus 100 m², cama king size, sala de estar e banheiro com hidromassagem privativa e varanda, cria o cenário perfeito para momentos a dois. Durante o dia, o casal pode relaxar no spa, mergulhar ou nadar na piscina aquecida e os mais aventureiros encontram no exclusivo campo de golfe em meio à natureza uma experiência singular.

A apenas alguns quilômetros, as lendárias Cataratas do Iguaçu completam o roteiro romântico: o passeio clássico pelo lado brasileiro, no Parque Nacional do Iguaçu, oferece vistas de tirar o fôlego da majestosa Garganta do Diabo, tornando cada instante desta viagem digno de ser eternizado.

Sobre o Grupo Wish

Com 20 anos de atuação no setor hoteleiro e mais de 2.500 apartamentos disponíveis, o Grupo Wish consolidou-se como referência nacional em hospitalidade. Seu portfólio reúne 11 hotéis e resorts distribuídos por oito Estados brasileiros, com atuação nos segmentos upscale, midscale e econômico. Na categoria upscale, a bandeira Wish Hotels & Resorts inclui unidades em destinos estratégicos como Foz do Iguaçu (PR) – Wish Foz do Iguaçu Resort, Gramado (RS) – Wish Serrano Resort e Natal (RN) – Wish Natal Resort. No segmento midscale, a bandeira Prodigy Hotels by Wish marca presença no Rio de Janeiro (RJ) com o Prodigy Santos Dumont by Wish, integrado ao Aeroporto Santos Dumont, e em Gramado (RS), com o Prodigy Gramado by Wish. Na linha econômica, a bandeira Linx Airport Hotels by Wish atende viajantes em importantes hubs aéreos, com unidades no Aeroporto RIOgaleão (RJ) – Linx Galeão by Wish, e no Aeroporto Internacional de Confins (MG) – Linx Confins by Wish. Se unem ao portfólio o tradicional Hotel da Bahia by Wish, em Salvador (BA), e o Marupiara Resort by Wish, em Porto de Galinhas (PE), destinos que combinam história, cultura e lazer. Recentemente o Grupo Também anunciou a chegada de dois novos hotéis upscale: Jurerê Beach Village e Jurerê IL Campanario, ambos em Florianópolis (SC).

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