Casa Branca recebe estudantes de medicina veterinária para imersão em melhoramento genético na pecuária

Por Viviane Passerini A Casa Branca Agropastoril, um dos mais importantes programas de melhoramento genético da pecuária no Brasil, recebeu 45 estudantes e dois professores de medicina veterinária na Fazenda Santa Ester, em Silvianópolis (MG). O grupo integra o curso do Centro Universitário Unincor, de Três Corações (MG). A iniciativa teve como principal objetivo aproximar os jovens da rotina prática do melhoramento genético e mostrar em detalhes o trabalho desenvolvido empresa.

Durante a visita, os participantes vivenciaram conhecimentos aplicados ao dia a dia da pecuária, acompanhando avaliações morfológicas dos animais, observando características raciais e conhecendo na prática a prova de desempenho, que permite confrontar informações genômicas com características fenotípicas dos animais.

“Receber os estudantes representa uma excelente oportunidade para contribuir com a formação de futuros profissionais, aproximando a teoria da prática. A vivência dessa prática possibilita que os alunos observem detalhes importantes do processo produtivo com o alto padrão da Casa Branca, compreendam critérios de avaliação dos animais e entendam como ferramentas como a genômica e o fenótipo se relacionam no trabalho de seleção genética”, destaca Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca.

Os graduandos também conheceram diferentes áreas estratégicas da propriedade e participaram de apresentações técnicas e demonstrações práticas conduzidas pelos médicos-veterinários Pablo Pimenta e José Augusto Medeiros.

“A visita foi muito proveitosa. Nós pudemos vivenciar na prática os conceitos técnicos que discutimos dentro da sala de aula. Essa atividade esclareceu muito as aulas teóricas, em que colocamos os princípios do melhoramento genético animal, da utilização dos números gerados nas provas zootécnicas, a aplicação disso tudo dentro do manejo dos animais. Agradeço imensamente à Casa Branca por ter aberto as portas para todos nós”, comenta o dr. Ronaldo Braga Reis, professor de melhoramento genética da faculdade.