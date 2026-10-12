Hospital Geral de Cuiabá realiza mutirões de cirurgias de coluna e infiltrações para reduzir fila do SUS

Por Soraya Medeiros

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) realiza no mês de outubro, dois importantes mutirões de procedimentos de coluna para atender 12 pacientes que aguardam na fila da Central de Regulação no Sistema Único de Saúde (SUS). As ações serão realizadas nos dias três e 31 e têm como objetivo reduzir a demanda reprimida e agilizar o atendimento de casos que já possuem indicação de tratamento.

O primeiro mutirão ocorreu neste sábado (3), quando oito pacientes serão submetidos a procedimentos de infiltração de coluna. A segunda etapa está marcada para o dia 31 de outubro, com a realização de quatro cirurgias de artrodese de coluna.

Os pacientes selecionados já passaram por avaliação especializada e aguardavam na fila do SUS pela realização dos procedimentos.

Segundo o cirurgião ortopedista da coluna, Dr. Renato Bonafim, os mutirões são uma estratégia para ampliar a resolutividade dos atendimentos e reduzir o tempo de espera. “O principal objetivo é reduzir a demanda cirúrgica reprimida e o tempo de espera dos pacientes, proporcionando maior resolutividade aos casos já avaliados e com indicação de tratamento estabelecido”, explica.

A infiltração é utilizada em casos específicos para auxiliar no controle da dor e da inflamação, conforme avaliação médica. Já a artrodese é uma cirurgia indicada para determinadas doenças da coluna e consiste na estabilização de segmentos vertebrais.

Para o diretor técnico do HG, Dr. Alexandre Maitelli, a iniciativa permite atender pacientes que aguardavam há um longo período pelo tratamento e, ao mesmo tempo, contribuir para diminuir a fila da rede pública. “Esses pacientes selecionados já aguardavam há muito tempo na fila de espera. Com esse mutirão, estamos contribuindo para a redução da fila do SUS e para uma maior eficiência na assistência aos pacientes com doenças da coluna vertebral”, afirma.

Com os dois mutirões, o HG reforça as ações voltadas à ampliação do acesso a procedimentos especializados e à redução do tempo de espera dos pacientes atendidos pelo SUS.

HG