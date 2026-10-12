Instituto Senai de Tecnologia atinge a marca de 4 mil atendimentos à indústria de MT

Em seis anos de atuação, a unidade inaugurada em Cuiabá já realizou mais de 97 mil ensaios laboratoriais e ampliou atuação em tecnologia, inovação e desenvolvimento de soluções para empresas

Da assessoria

O Instituto Senai de Tecnologia de Mato Grosso (IST MT) já realizou mais de 4,1 mil atendimentos para cerca de 500 indústrias e mais de 97 mil ensaios laboratoriais. Desde a sua concepção, a unidade tem o objetivo de aproximar tecnologia e inovação das necessidades da indústria e, desde então, ampliou sua atuação para além dos serviços laboratoriais, passando a desenvolver projetos e soluções para desafios tecnológicos do setor produtivo.

A estrutura foi inaugurada com investimento superior a R$ 20 milhões e mais de 6 mil metros quadrados de área. O complexo foi planejado para oferecer às empresas serviços como consultorias especializadas, ensaios laboratoriais, metrologia, desenvolvimento de produtos e pesquisa aplicada. Inaugurado em 25 de setembro de 2020, o IST MT completou seis anos de atuação.

Atualmente, o instituto conta quatro com laboratórios voltados a diferentes demandas da indústria. O Laboratório de Físico-Química – Alimentos e Biocombustíveis realiza análises de alimentos, matérias-primas e biocombustíveis, enquanto o Laboratório de Microbiologia de Alimentos atua na avaliação da qualidade e segurança de produtos e processos da indústria de alimentos e bebidas. Na construção civil, o instituto possui estruturas para ensaios tecnológicos em materiais como concreto e blocos, além do Laboratório de Solos – Geotecnia, dedicado à caracterização física e mecânica dos solos para aplicações na construção civil, com análises de compactação, resistência e granulometria.

A estrutura também está em expansão. Em agosto deste ano, o IST MT firmou parceria com a Petronas Lubrificantes Brasil para implantação de um Laboratório de Análise de Lubrificantes, com previsão de início das operações até novembro. O projeto prevê cerca de R$ 7 milhões em equipamentos e permitirá análises de óleos utilizados em motores diesel, sistemas hidráulicos e transmissões de tratores. A nova estrutura amplia a oferta de serviços de manutenção preditiva para setores como agronegócio, mineração, construção pesada, indústria e florestal.

Para a diretora regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai MT), Fernanda Campos, a consolidação do instituto demonstra a evolução da atuação da instituição junto às empresas.

“Chegar aos seis anos do Instituto Senai de Tecnologia é olhar para uma estrutura que se consolidou e, principalmente, para os resultados que ela vem gerando para a indústria. O instituto foi criado para aproximar conhecimento e tecnologia dos desafios reais das empresas e, ao longo desse período, ampliou sua capacidade de transformar essas demandas em soluções. É uma atuação que contribui para que a indústria de Mato Grosso avance em produtividade, qualidade e competitividade”, afirma.

Da estrutura laboratorial aos projetos de inovação

O avanço se consolida na trajetória de projetos desenvolvidos pelo instituto. Considerando iniciativas realizadas desde 2010, o IST MT soma 87 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que movimentaram R$ 46,7 milhões em investimentos. Os números abrangem a trajetória de projetos de inovação do instituto desde 2010 e antecedem a inauguração da atual unidade própria.

Segundo a gerente executiva de Tecnologia e Inovação do Senai MT, Naiara Galliani, a mudança está na capacidade de compreender o problema da empresa e buscar diferentes caminhos para solucioná-lo.

“O nosso trabalho começa pela necessidade da indústria. A partir de um desafio identificado, podemos atuar com consultoria, ensaios e serviços tecnológicos ou avançar para um projeto de inovação, conectando a empresa a especialistas, pesquisadores, startups e tecnologias que possam responder àquela demanda. Essa capacidade de integrar diferentes competências é o que permite ao instituto entregar soluções cada vez mais alinhadas à realidade do setor produtivo”, explica.

A conexão com startups e outros atores do ecossistema de inovação também passou a fazer parte dessa atuação. Por meio de iniciativas como o Senai Hub e o Agro.ind, o instituto aproxima empresas de soluções tecnológicas desenvolvidas por startups e outros parceiros, especialmente em áreas relacionadas à produtividade, transformação digital e desenvolvimento de novos produtos e processos.

Para o gerente operacional de Tecnologia e Inovação do Senai MT, Robson Geriminiano, essa integração amplia a capacidade de resposta aos desafios apresentados pelas empresas.

“Hoje, o instituto não é apenas um espaço onde a empresa vem buscar um ensaio ou um serviço específico. É uma estrutura que pode acompanhar diferentes etapas de um desafio tecnológico, desde a identificação do problema até a busca e desenvolvimento de uma solução. Quando conectamos a indústria com startups, pesquisadores e especialistas, conseguimos ampliar as possibilidades e acelerar o caminho entre uma necessidade e uma aplicação prática”, destaca.

Tecnologia aplicada à realidade da indústria

Ao longo dos seis anos da unidade própria, os serviços do IST passaram a atender demandas relacionadas à melhoria de processos, produtividade, qualidade, desenvolvimento de produtos, metrologia e inovação. Os mais de 97 mil ensaios laboratoriais realizados no período representam parte dessa atuação, enquanto os projetos de pesquisa e desenvolvimento ampliam a participação do instituto na criação e aplicação de novas soluções.

A proposta é que a tecnologia esteja diretamente relacionada aos desafios enfrentados pelas empresas. Nesse modelo, o instituto atua como elo entre o conhecimento técnico e científico e a realidade do setor produtivo, contribuindo para que as indústrias possam incorporar novas tecnologias, aperfeiçoar processos e desenvolver soluções adequadas às suas necessidades.

“O papel do Senai Mato Grosso é estar próximo da indústria e entender para onde ela precisa avançar. O instituto materializa isso ao transformar conhecimento, infraestrutura e capacidade técnica em soluções aplicadas. Esses seis anos mostram que a tecnologia e a inovação precisam estar conectadas aos problemas concretos das empresas para gerar resultado e contribuir efetivamente para o desenvolvimento industrial do nosso estado”, conclui a diretora Fernanda Campos.

Texto: Emerson William