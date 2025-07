Jovens de todo o país podem se candidatar a 20 mil vagas do Instituto Coca-Cola Brasil

Com nova identidade visual e ampliação de oportunidades, Coletivo Coca-Cola Jovem busca fomentar primeiro emprego

Da assessoria Coca-Cola

Você que tem entre 16 e 29 anos e busca uma oportunidade no mercado de trabalho pode se inscrever no Coletivo Coca-Cola Jovem, um programa de capacitação profissional do Instituto Coca-Cola Brasil que está com 20 mil vagas abertas. Antes nomeado de Coletivo Online, a iniciativa ganhou nova identidade visual para celebrar fase com mais vagas e maior impacto positivo. O curso oferece certificado e conecta os participantes a mais de 400 empresas parceiras. Se você já concluiu ou está em fase de conclusão do ensino médio pode fazer inscrição neste site ou baixar o aplicativo, disponível no sistema Android e IOS.

O Coletivo Coca-Cola Jovem é composto por 12 videoaulas curtas, disponibilizadas via APP, plataforma online ou WhatsApp, que podem ser assistidas de acordo com o ritmo de cada pessoa. O conteúdo programático reúne desde dicas para elaborar um bom currículo até como se comportar em uma entrevista de emprego e se organizar financeiramente.

“Com um novo nome e identidade visual para celebrar um futuro com ainda mais possibilidades, o Coletivo Coca-Cola Jovem é feito sob medida para atender as necessidades dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho: o desenvolvimento de soft skills. Com os recursos tecnológicos e a inteligência artificial em ascensão, quem conseguir fortalecer suas habilidades sociais, estará à frente da concorrência no quesito mercado de trabalho”, explica Daniela Redondo, Diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil.

Ao todo, 605 mil pessoas de baixa renda já foram beneficiadas pela iniciativa em território nacional. Esse é o caso de Kauany Espíndola, 18 anos, que se tornou Jovem Aprendiz na área de Costumer Care em uma grande empresa do setor de benefícios, parceira do ICCB. “Estou extremamente realizada na empresa onde trabalho. Foi um marco muito importante na minha vida pessoal e profissional. Quando me ligaram para dizer que tinha sido aprovada, foi muito gratificante”, afirma.

Até 2026, a previsão é que o Coletivo Coca-Cola Jovem alcance 1 milhão de indivíduos e 5 milhões até 2030.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB)

Criado há 25 anos, o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e tem como propósito ser agente de transformação social para reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, potencializado por parcerias e pelo Sistema Coca-Cola.

Reconhecidos por sua tecnologia social e capacidade de escala, assumiu o compromisso público de, até 2030, promover o empoderamento econômico, através da geração de oportunidades no mundo do trabalho para 5 milhões de pessoas, prioritariamente jovens, mulheres e negros em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país. Até hoje, o ICCB já beneficiou 806 mil pessoas através de diversas causas.

