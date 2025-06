Mais de 80 mil bolsas de sangue foram coletadas em Mato Grosso em 2024

Já este ano, até o mês de maio, um total de 17 mil bolsas de sangue foi arrecadado no estado. Ministério da Saúde iniciou, no último sábado (14), campanha para incentivar a doação em todo o país

Da assessoria

Nos últimos dois anos, o Brasil registrou um aumento de 1,9% no número de bolsas de sangue coletadas, saindo de 3,25 milhões em 2023 para 3,31 milhões em 2024. Esse crescimento também pode ser observado em Mato Grosso, onde no mesmo período, a quantidade de bolsas coletadas passou de 75.109 para 80.788, um crescimento de 7,5%. Até maio deste ano, já foram coletadas mais 830 mil bolsas de sangue em todo o país, sendo 17,3 mil no estado mato-grossense.

Para incentivar a doação regular de sangue voluntária, o Ministério da Saúde lançou a campanha “Doe Sangue. Você Pode”, no último sábado (14), que é lembrado como o Dia Mundial do Doador de Sangue. Com veiculação prevista durante todo o ano, a campanha objetiva conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue em níveis seguros, já que dependem desse ato solidário pessoas que se submetem a intervenções médicas urgentes de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes e procedimentos oncológicos.

Embora o número de doações realizadas no Brasil esteja dentro do parâmetro recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ministério da Saúde realiza campanhas anuais para captar mais doadores e manter estoques de sangue e de hemoderivados. Em 2024, 1,6% da população fez doação de sangue no país.

A pasta também acompanha, diariamente, o estoque nos hemocentros estaduais. Vale destacar que a doação de sangue também é importante para a produção de medicamentos essenciais derivados do plasma.

Cada doação pode ajudar a salvar várias vidas

A doação de sangue é um ato de solidariedade e cidadania, que tem importância vital para a saúde pública. Por isso, a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados foi instituída a fim de garantir a autossuficiência do país nesse setor e harmonizar as ações do poder público em todos os níveis de governo.

Cada doação pode ajudar a salvar várias vidas, já que o sangue doado é separado em componentes distintos – Concentrado de Hemácias (CH), Concentrado de Plaquetas (CP), Plasma Fresco Congelado (PFC) e Crioprecipitado (CRIO) – que podem ser utilizados em diferentes tratamentos.

O sangue não possui substitutos artificiais. É essencial também para tratamento de doenças crônicas que frequentemente demandam transfusões sanguíneas e intervenções médicas.

Campanha veiculada em todo o Brasil

A campanha publicitária “Doe Sangue. Você Pode” será veiculada em diversos tipos de mídia no Brasil, como rádio, televisão, mídias sociais, mobiliários urbanos e painéis digitais. Ela traça um paralelo entre atitudes diárias e a familiaridade com a expressão “dar o sangue”. Trata-se da ideia de que, se uma pessoa está disposta a dar o sangue por uma causa, ela também pode doar sangue para ajudar a salvar outras vidas.

Quem pode doar sangue

Para ser um doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade. Menores de 18 anos precisam ter autorização. Além disso, é necessário estar bem de saúde, não estar em jejum e apresentar documento original com foto.

Acesse a lista dos Hemocentros em todo Brasil

Ministério da Saúde