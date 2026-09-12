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    Mato Grosso registra queda na taxa de analfabetismo

    Estado reduziu para 3,5% a taxa de analfabetismo; MEC oferece o CadEJA como plataforma para quem quer voltar a estudar

    Da assessoria

    O Brasil alcançou a menor taxa de analfabetismo da série histórica, de acordo com os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C). Em 2025, o índice caiu para 4,9% entre a população de 15 anos ou mais, faixa etária incluída nas políticas de educação de jovens e adultos (EJA) nos estados da federação. Os dados da Pnad-C também apontam que o índice de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais no Mato Grosso saiu de 3,8%, em 2024, para 3,5% em 2025.

    A superação do analfabetismo tem sido trabalhada pelo Ministério da Educação (MEC) por meio de uma série de ações vinculadas ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA (Pacto EJA), um conjunto de ações colaborativas, implementadas com a participação dos entes federativos, como o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos (CadEJA) – plataforma virtual criada para facilitar o acesso de pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica na idade regular.

     

    Saiba Mais: Link

     

    Foto: Divulgação/MEC

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