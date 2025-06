Microplástico aumenta o risco de câncer e intensifica a agressividade das células tumorais

O plástico é difícil de se degradar no meio ambiente, podendo migrar ao redor do globo terrestre, impulsionado pelo vento ou por correntes marítimas2. Suas partículas penetram no corpo por meio do consumo de alimentos — principalmente peixes e outros animais marinhos — e de água ou a inalação de poluentes. Já foram identificados microplásticos alojados no sangue, no coração, nos rins, no intestino, no fígado, na placenta, no leite materno, no sangue e nas fezes dos seres humanos

Câncer e microplásticoOs cientistas ainda desconhecem o mecanismo exato que leva as partículas de plástico a favorecer o desenvolvimento do câncer. Acredita-se que, embora não sejam diretamente cancerígenas, elas transportem para o organismo humano uma série de produtos tóxicos, como metais pesados e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos3.

Segundo a oncologista, essas e outras substâncias nocivas interferem nas funções fisiológicas das células. “Desta maneira, provocam mutações genéticas, multiplicação celular anormal e distúrbios do sistema imunológico, que propiciam o surgimento dos tumores”, afirma.

Quando penetram na medula óssea, os microplásticos intervêm no processo de produção de células-chave4, como glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, levando à proliferação anormal de células sanguíneas, o que aumento o risco de tumores como leucemia e linfoma. Além disso, espalham-se por tecidos e órgãos, por meio do sistema circulatório, interagindo com outras células e agilizando a progressão de tumores.

Partículas de plástico podem entrar no organismo, depositando-se nos pulmões, o que aumenta o risco de câncer5. Órgão metabólico vital para o corpo humano, o fígado6 tem alta sensibilidade aos microplásticos e às substâncias nocivas que eles carregam. A exposição prolongada a essas partículas pode danificar as células hepáticas, intensificar a inflamação e o estresse oxidativo e elevar o risco de câncer. Prevenção É muito difícil evitar que o microplástico penetre no sistema respiratório, devido à poluição do ar. Mas é possível substituir utensílios e objetos de plástico pelos de vidro — como copos e potes —, evitar alimentos embalados em plástico, preferir alimentos frescos e orgânicos aos ultraprocessados, ingerir água filtrada e não consumir animais marinhos.

“Quando for comprar um cosmético, a pessoa precisa ler a embalagem e optar por produtos feitos com ingredientes mais naturais. Evitar o uso de sacolas, canudos e garrafas de água de plástico, reciclar o lixo e adquirir roupas com fibras naturais também são medidas que ajudam a reduzir a quantidade de plástico no mundo e, consequente, o efeito nocivo do microplástico”, conclui a médica.

