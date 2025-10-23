Milon celebra 15 anos no varejo físico com presença de Norte a Sul do Brasil

Atualmente, a rede de franquias conta com 125 operações localizadas em shopping centers

Por Caroline Souza

A Milon, marca do Grupo Kyly, comemora em 2025 15 anos da inauguração da primeira loja e consolida sua presença no varejo infantil, nos principais shopping centers do país. Atualmente com 125 operações, a rede conta com presença em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal, demonstrando a boa performance no mercado e a forte conexão da marca com os consumidores. Neste ano, por exemplo, a franquia ampliou sua capilaridade com a abertura de três novas unidades, sendo uma em Porto Alegre (RS) e duas em Brasília (DF) no primeiro semestre. Seguindo o bom desempenho, a empresa prevê inaugurar mais 10 lojas até dezembro e encerrar o ano com 135 lojas exclusivas e incremento de 22% no consolidado anual.

“Chegar aos 15 anos de operação no varejo físico com resultados tão consistentes reforça nossa estratégia de expansão multicanal e o compromisso da Milon em oferecer produtos de qualidade, que unem sofisticação e conforto. Inicialmente, nossa estratégia era de abrir pontos em locais estratégicos e, após a maturação do negócio, converter de loja própria para franquia. Atualmente, com nove anos da rede de franquias, a previsão é encerrar esse ano com apenas uma operação própria disponível para conversão, demonstrando as oportunidades de investimento e o espaço para o segmento de moda infantil no Brasil. Continuaremos investindo em inovação e em ações que visam a proximidade com os clientes para sustentar esse crescimento nos próximos anos”, afirma Claudinei Martins, diretor executivo comercial e marketing do Grupo Kyly.

Com portfólio que atende desde recém-nascidos até crianças que vestem o tamanho 14, a Milon disponibiliza peças com inspiração europeia, detalhes exclusivos e alto valor percebido, apostando em itens que vão desde o dia a dia até vestuário para eventos tradicionais e sofisticados, como batizado, aniversário e casamentos. Neste sentido, a marca está sempre atenta às tendências das passarelas mundiais para oferecer produtos exclusivos sem deixar seu DNA de lado, que é o conforto e a qualidade.

“O crescimento sustentável da Milon mostra o potencial de consumo das famílias brasileiras. Estamos sempre ávidos por novidades para oferecer variedade e um mix de produto completo em nossas lojas. Por isso, apostamos em um mix amplo e diversificado, com coleções anuais e collabs, ampliando nosso alcance, atendendo a diferentes necessidades dos consumidores, sem perder a autenticidade característica da marca Milon”, revela Claudinei.

Para isso, até o fim deste ano, as cidades de Catalão, em Goiás; São Bernardo do Campo, Santo André, Taubaté e Osasco, em São Paulo; João Pessoa, na Paraíba; Ponta Grossa e Guarapuava, no Paraná; Juazeiro, na Bahia; e Brasília, no Distrito Federal receberão as novas operações da rede. A expansão da marca reflete o crescimento do setor em todo o franchising de moda brasileiro. De acordo com a Pesquisa de Desempenho da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o segmento em questão obteve incremento de 10,7% entre janeiro e junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, sendo justificado pela mudança de perfil do consumidor que está buscando por mais produtos premium e valor agregado.

Sobre a Milon:

No mercado desde 2006, a marca é conhecida pela inspiração europeia e estilo clássico, e veste desde bebês até o tamanho 14. Fabricados com tecidos e detalhes exclusivos, os produtos Milon possuem alto valor agregado e excelente custo-benefício. Atualmente, são 125 lojas físicas em operação.