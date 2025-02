Mônaco Veículos lança promoção com condições imperdíveis em todas as lojas do Norte e Centro-Oeste

Com um verdadeiro “Ataque De Ofertas” a Mônaco Veículos promete motorizar mais clientes neste começo de ano

Da assessoria

Depois do suspense da semana anterior, em que manteve suas lojas “interditadas” para a venda de carros, a Mônaco Veículos lançou uma das melhores promoções de carro neste início de ano: é o Ataque de Ofertas Mônaco Veiculos, uma oportunidade única para quem deseja começar 2025 com um carro zero quilômetro na garagem. A campanha, que acontece entre os dias 10 e 15 de fevereiro, ocorre em todas as lojas da Mônaco Veículos do Norte e Centro-Oeste, incluindo suas unidades no Pará (Belém, Ananindeua, Altamira e Augusto Montenegro), Mato Grosso (Rondonópolis, Barra do Garças e Primavera do Leste) e em Goiás (Jataí e Mineiros).

A iniciativa traz condições especiais para modelos como o Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 24/25, Fiat Fastback Audace 24/25 e Fiat Strada Ultra 25/25, além de outras opções que combinam tecnologia, conforto e desempenho. Os modelos disponíveis na promoção atendem a diferentes perfis de consumidores, desde quem busca um carro compacto e eficiente até quem deseja um veículo com mais robustez e espaço. O Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 24/25, por exemplo, é uma ótima opção para quem valoriza tecnologia e conforto, enquanto o Fiat Fastback Audace 24/25 chama a atenção pelo design moderno e desempenho. Já o Fiat Strada Ultra 25/25 é ideal para quem precisa de um veículo versátil, tanto para o dia a dia quanto para o trabalho.

A Mônaco Veículos reforça que as ofertas são por tempo limitado, válidas apenas até sábado (15). Por isso, a recomendação é que os interessados não deixem para a última hora. As unidades da concessionária estão preparadas para atender os clientes com toda a comodidade e agilidade. Além de grandes ofertas, no sábado todas as concessionárias Mônaco Veículos do país oferecerão um café da manhã especial para receber os clientes.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato com a Mônaco Veículos pelos telefones disponíveis ou visitar diretamente uma das lojas durante o período da promoção. No Pará, os clientes podem ir até as lojas de Belém, Ananindeua, Augusto Montenegro e Altamira. Em Mato Grosso, as unidades estão localizadas em Rondonópolis, Barra do Garças e Primavera do Leste. Já em Goiás, as lojas de Jataí e Mineiros também estão preparadas com ofertas imbatíveis para receber os interessados.

O Ataque de Ofertas FIAT da Mônaco Veículos é a oportunidade perfeita para quem esperava conquistar o carro dos seus sonhos em 2025.