Motel de Cuiabá está entre os 10 mais curtidos no Instagram

Ville de Blanc Motel tem divulgado suas suítes e serviços no Instagram utilizando recursos visuais e narrativas criativas e inspiradoras para ganhar a atenção dos seguidores e atrair novos hóspedes

Por Helena Geraldes

O Instagram se tornou uma ferramenta de marketing essência para motéis que buscam atrair novos hóspedes. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) em 2023 mostrou que quase 50% das pessoas usam o Instagram para buscar informações sobre motel, seguido do Facebook e Google.

Deixando de utilizar uma estratégia na rede com postagens de duplo sentido e conteúdos apelativos, hoje os principais motéis do Brasil Motéis têm divulgado suas suítes e serviços no Instagram utilizando recursos visuais e narrativas criativas e inspiradoras para ganhar a atenção dos seguidores, buscando também construir fidelidade à marca e até mesmo inspirar reservas. A ideia é mostrar que o motel é um lugar para casais se conectarem e se curtirem – ainda de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Motéis, quase 80% das pessoas que frequentam motéis estão em um relacionamento estável como casados, noivos e namorados.

“Por investir em conteúdos visualmente atraentes e inspiradores no Instagram e aumentado seu alcance usando stores, reels e colaborações com influenciadores, os motéis tem conseguido interagir com públicos mais jovens, que valorizam experiências e momentos compartilhados. Ao usar uma mistura de conteúdo de alta qualidade, táticas de engajamento e parcerias estratégicas, o motel pode impulsionar sua presença, construir fidelidade à sua marca e gerar mais reservas”, destaca a presidente-executiva da ABMotéis, Larissa Calabrese.

Confira os 10 motéis mais curtidos no Instagram!

Lush (@lushmotel) – 248 mil seguidores

Foto: Reprodução/Lush Motel

Motel Scala (@motel_scala) – 97,3 mil seguidores

Foto: Reprodução/Motel Scala

Andar de Cima (@andardecima_suites) – 82,7 mil seguidores

Foto: Reprodução/Andar de Cima Motel

Lemon Motel (@lemonmotel) – 50 mil seguidores

Foto: Reprodução/Lemon Motel

Tout Motel (@tout.motel) – 38 mil seguidores

Foto: Reprodução/Tout Motel

Motel Dubai (@dubai.motel) – 42,9 mil seguidores

Foto: Reprodução/Motel Dubai

Eros Motel (@erosmotel) – 42 mil seguidores

Foto: Reprodução/Eros Motel

Ville de Blanc Motel (@villedeblancmotel) – 39,5 mil seguidores

Foto: Reprodução/Ville de Blanc Motel

Status Motel (@motelstatus) – 33 mil seguidores

Foto: Reprodução/Status Motel

Drops Motéis Manaus (@dropsmanaus) – 33 mil seguidores

Foto: Reprodução/Drops Motéis

Sobre a ABMotéis

A Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) é a única representante do setor moteleiro no Brasil e possui mais de 530 motéis associados. A entidade conta com diretores presentes em 17 estados e no Distrito Federal. Sua missão é trabalhar pela profissionalização do setor com o objetivo de valorizar o motel como um meio de hospedagem seguro para casais que buscam lazer e entretenimento.

Agência RS