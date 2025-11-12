Operação Lei Seca prende nove condutores embriagados e remove 63 veículos

Fiscalização ocorreu na avenida Carmindo de Campos, no bairro Grande Terceiro

Por Fabiana Mendes

Nove condutores embriagados, quatro deles sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foram presos na noite desta quinta-feira (6.11), durante mais uma edição da Operação Lei Seca, realizada na avenida Carmindo de Campos, no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá.

Também foram removidos 63 veículos, sendo 37 carros e 26 motos.

Ainda na operação, foram confeccionados 130 autos de infração de trânsito, sendo 37 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, 28 por conduzir veículo sob efeito de álcool, 25 por conduzir veículo sem CNH, nove por recusa ao teste de alcoolemia, e 31 por infrações diversas.

Também foram realizados 190 testes de alcoolemia e fiscalizados 190 veículos.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo. A Guarda Municipal de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá integram as equipes da Sesp quando as ações ocorrem em seus municípios.

Sesp-MT