Pé-de-Meia: estudantes já podem consultar dados no portal do MEC

Beneficiários podem acompanhar sua situação detalhada no programa em qualquer computador, celular ou tablet. É possível visualizar frequências e identificar pendências

Da assessoria

Os participantes do Pé-de-Meia podem consultar a partir desta segunda-feira, 3 de novembro, sua situação no programa diretamente pelo portal do Ministério da Educação (MEC). A nova funcionalidade facilita o acesso dos beneficiários aos dados e ajuda a monitorar frequência ou, até mesmo, identificar possíveis erros em cadastros. A consulta pode ser feita em qualquer computador, celular ou tablet, usando a conta Gov.br.

Na plataforma, é possível conferir:

como os dados pessoais estão cadastrados no programa (nome, data de nascimento, CPF), facilitando alterações que se façam necessárias nos registros da escola ou do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

situação de elegibilidade, com mensagens que explicam por que o estudante se encaixa ou não nos critérios do programa

última atualização do sistema, com descrição sobre a situação do aluno naquela janela de pagamento

frequência acumulada durante o período letivo, em percentual (é preciso que esse patamar se mantenha acima de 80% para que os estudantes recebam o incentivo mensalmente)

frequência mensal, exibida como “atingida” (igual ou superior a 80%) ou “insuficiente” (menor que 80%)

situação de pagamento de cada parcela: paga, enviada para pagamento ou bloqueada

data de realização dos pagamentos

histórico de matrículas, por ano letivo

data de inclusão no Pé-de-Meia

TRANSPARÊNCIA – A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o laboratório do Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (Nees/UFAL). A intenção é dar mais transparência e acesso à informação aos estudantes, trazer agilidade na resolução de pendências e melhorar a experiência dos usuários.

ATUALIZAÇÃO – As informações disponíveis na consulta serão atualizadas periodicamente, a partir do processamento dos dados enviados pelas secretarias estaduais e municipais de educação e pelas redes federais de ensino, por meio do Sistema Gestão Presente (SGP). A base de dados criada pelo MEC é alimentada pelas redes e concentra todos os dados do programa.

PÉ-DE-MEIA – O programa de incentivo financeiro-educacional é voltado a estudantes matriculados no ensino médio público inscritos no CadÚnico. O Pé-de-Meia funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino e incentivar a participação no Enem e a entrada no ensino superior. O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens, além de fomentar a inclusão educacional e estimular a mobilidade social. O aluno que recebe todas as parcelas do programa entre o primeiro ano do ensino médio e a conclusão desta etapa acumula em repasses até R$ 9,2 mil.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República