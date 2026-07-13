Taques percorre o Araguaia e participa de agenda social ao lado de Rosa Neide

Presidente estadual do PSB se reuniu na quinta e sexta-feira (02 e 03.07) com lideranças políticas, representantes da sociedade civil, estudantes e trabalhadores em roteiro por Campo Verde, General Carneiro e Barra do Garças.

Da assessoria

O presidente estadual do PSB, ex-governador e pré-candidato ao Senado, Pedro Taques, participou, nesta sexta-feira (3), da entrega do primeiro abastecimento da Cozinha Solidária por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na Paróquia Nossa Senhora da Guia, em Barra do Garças. A atividade contou com a participação da presidente do PT em Mato Grosso e ex-deputada federal Rosa Neide, da segunda suplente ao Senado, Guelda Andrade, além de representantes da Igreja Católica e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A Cozinha Solidária oferece diariamente café da manhã gratuito e, às sextas-feiras, distribui 306 refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade, entre elas trabalhadores, população indígena, moradores de rua e famílias que enfrentam insegurança alimentar. Nesta semana, a unidade recebeu o primeiro carregamento de alimentos da agricultura familiar por meio do PAA, executado pela Conab, ampliando sua capacidade de atendimento e fortalecendo a agricultura familiar.

“Mato Grosso é um estado rico, mas convive com profundas contradições. Somos líderes na produção de soja, algodão, carne e tantos outros produtos, mas ainda temos pessoas passando fome. O Programa de Aquisição de Alimentos é fundamental porque garante comida na mesa de quem mais precisa”, afirmou Taques.

Segundo a servidora da Conab, Flávia Lima, a Cozinha Solidária atua há 25 anos e recebeu o primeiro carregamento de alimentos da agricultura familiar, com 1,5 tonelada de castanha-do-pará, além de 500 kg de mandioca, 500 kg de abóbora e 500 kg de banana-da-terra. A unidade também deverá receber 40 toneladas de arroz e feijão. Atualmente, Mato Grosso possui apenas cinco cozinhas contempladas pelo programa, sendo a de Barra do Garças uma delas.

Antes da entrega dos alimentos, Taques e Guelda visitaram o Lar dos Idosos Bem Viver, onde conheceram o trabalho desenvolvido pelo padre Cristiano Ribeiro Dias, responsável por coordenar uma ampla rede de voluntários e ações sociais mantidas pela Paróquia Nossa Senhora da Guia, que também presta atendimento aos idosos da instituição.

O roteiro integra uma agenda política e institucional iniciada na quinta-feira (2) e que prossegue até este sábado (4) na região do Araguaia. Ao longo da programação, Pedro Taques percorreu os municípios de Campo Verde e General Carneiro e cumpriu agenda em Barra do Garças, reunindo-se com lideranças políticas, representantes de diferentes segmentos da sociedade, estudantes, empresários, trabalhadores e moradores para ouvir demandas e discutir os principais desafios da região.

DIÁLOGO NOS MUNICÍPIOS

Durante a passagem por Campo Verde, Taques participou de encontros com a vereadora Rosângela Contadora (PSB), empresários, lideranças partidárias, representantes do Conselho Tutelar e moradores, ouvindo demandas relacionadas ao desenvolvimento do município e ao fortalecimento da atuação política no interior do Estado.

Em General Carneiro, reuniu-se com servidores públicos, profissionais da saúde e da educação, empresários e lideranças indígenas do povo Boe Bororo. Entre os principais temas apresentados estiveram o fortalecimento da agricultura familiar, a proteção dos territórios indígenas, o desenvolvimento econômico regional e a melhoria dos serviços públicos.

Já em Barra do Garças, além da agenda social na Paróquia Nossa Senhora da Guia, o presidente estadual do PSB concedeu entrevistas à imprensa regional, participou de palestra com estudantes de Direito da UFMT, reuniu-se com representantes do Conselho Tutelar – entre eles a presidente do Polo Regional, Katiúscia da Silva Alves Almeida, e o presidente da Associação dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares de Mato Grosso, Nelson Farias – e manteve encontros com lideranças religiosas, comunitárias e políticas do município.

Segundo Pedro Taques, percorrer o interior é essencial para compreender as diferentes realidades de Mato Grosso e construir propostas conectadas às necessidades da população. “Cada município tem seus desafios e suas potencialidades. Ouvir as pessoas, conhecer de perto as demandas e dialogar com quem vive essas realidades é o caminho para construir soluções consistentes para o Estado”, afirmou.

A programação no Araguaia encerrou neste sábado (4), com encontros com representantes sindicais, lideranças da região e novas entrevistas à imprensa, antes do retorno da comitiva a Cuiabá.

PSB-MT