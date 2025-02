Professor dá dicas para evitar problemas de saúde em dia com altas temperaturas

Saiba os principais cuidados e ações para não sofrer com o calor elevado

Por Nicholas Montini

Com uma nova onda de calor atingindo diversas regiões em Mato Grosso nos últimos dias, é muito importante entender quais cuidados relacionados à saúde devem ser adotados. A exposição prolongada a altas temperaturas pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo insolação e a desidratação, por exemplo.

De acordo com o professor do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, Paulo Eduardo Bastos, é fundamental que a população esteja ciente desses riscos e adote medidas de precaução para garantir seu bem-estar. “É essencial adotar medidas preventivas, como hidratação adequada, proteção solar, busca de ambientes frescos e vestuário adequado. Não devemos subestimar os efeitos adversos do calor e, ao adotar essas precauções, cuidaremos de nossa saúde e minimizando os riscos associados a esse clima”, comenta o docente.

Abaixo, o professor listou algumas ações que podem ser realizadas no dia a dia para evitar problemas originados pelas altas temperaturas:

Proteção solar: use protetor solar com fator de proteção solar (FPS) adequado e aplique-o generosamente em todas as áreas expostas da pele. Reaplique a cada duas horas, principalmente após suar excessivamente.

Hidratação constante: beber água regularmente é essencial para prevenir a desidratação. Mantenha-se hidratado ao longo do dia, mesmo se não sentir sede. Evite bebidas alcoólicas e com muita cafeína, pois podem contribuir para a desidratação.

Roupas adequadas: opte por roupas leves, soltas e feitas de tecidos respiráveis, que permitam a evaporação do suor e a ventilação adequada. Evite roupas apertadas e tecidos sintéticos, pois eles podem reter o calor e aumentar a temperatura corporal.

Alimentação saudável: prefira refeições leves e frescas, como frutas, legumes e alimentos ricos em água. Esses alimentos ajudam a manter a hidratação e fornecem nutrientes essenciais. Evite alimentos pesados, gordurosos e de difícil digestão.

“Precisamos estar atentos aos sintomas de desidratação, como sede intensa, boca seca, urina escura, tontura, fadiga, fraqueza e confusão mental. Caso apresente esses sinais, procure um local fresco, beba água e, se os sintomas persistirem, busque atendimento médico”, finaliza o especialista.