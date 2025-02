Saiba como abrir um MEI para motorista de aplicativo

Por 99

O MEI para motoristas de aplicativo pode oferecer muitas vantagens, como cobertura previdenciária, mais acesso a serviços bancários exclusivos para Pessoa Jurídica e outros benefícios, que para aproveitar, basta saber como abrir um MEI.

Para ajudar os nossos parceiros a entender como funciona este processo, vamos explicar a seguir o passo a passo de como se tornar um Microempreendedor Individual.

Lembrando que isso não é uma exigência para fazer corridas pelo 99App, ok? Mas se você quiser entender como aproveitar e ganhar dinheiro como motorista de aplicativo, fique conosco e aprenda:

O que é MEI?

Antes de explicar o processo, vale a pena entender o significado. Microempreendedor Individual (MEI), é um profissional autônomo, que exerce uma atividade por conta própria, como os motoristas de aplicativo.

Não é necessário fazer ou mesmo saber como abrir um MEI, mas vale a pena saber como funciona, pois quando o motorista escolhe se cadastrar como Pessoa Jurídica, ele passa a ter um CNPJ e tem vantagens e responsabilidades, como:

Cobertura previdenciária

Emissão de notas fiscais

Acesso a serviços bancários

Direitos e obrigações de uma pessoa jurídica



O único requisito para ser MEI é prestar serviços de forma autônoma e ter faturamento anual de até R$ 81 mil reais, o que representa, em média, R$ 6.750 por mês.

Como abrir MEI para motorista?

Para abrir MEI gratuito para motorista de aplicativo, basta acessar o Portal do Empreendedor e realizar o passo a passo a seguir:

Role a tela e clique no banner “Quero ser MEI”

Em seguida, na opção “Formalize-se!”

Faça login no sistema gov.br

Preencha os dados exigidos (pessoais, atividades profissionais e endereço comercial)

Finalize a inscrição do MEI



Viu como abrir um MEI é mais fácil do que você imaginava? Agora é só ficar atento ao cumprimento das obrigações e benefícios.

Aproveite e confira mais informações no conteúdo que preparamos sobre Vale a pena abrir MEI para motorista de aplicativo e se informe sobre as vantagens de fazer corridas com CNPJ.

Agora que você já sabe abrir MEI, veja os direitos e deveres do microempreendedor individual.

Direitos do MEI

De acordo com o SEBRAE, contribuindo com apenas 5% de um salário mínimo, o motorista MEI pode ter acesso vários benefícios previdenciários para si e seus dependentes, como:

INSS

Soma da contribuição para aposentadoria (por idade)

Aposentadoria por invalidez

Salário maternidade

Auxílio doença

Auxílio reclusão

Afastamento remunerado (problemas de saúde atestados)

Pensão por morte (para dependentes)

Isenção de tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI, CSLL)

Acesso a crédito com taxas e juros mais baixos

Previdência social para o beneficiário e toda família

Apoio técnico especializado do Sebrae (cursos e capacitações)

Direito á Credencial Plena SESC (acesso a lazer e cultura para toda família)



Mas é importante destacar que, para garantir e manter esses benefícios ativos, o motorista MEI precisa manter em dia os pagamentos mensais das guias do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Microempreendedor Individual (DAS-MEI) e cumprir outras regras que veremos a seguir:

Deveres do MEI

Além dos benefícios, alguns deveres também precisam ser cumpridos. Veja quais são as obrigações do motorista MEI:

Pagar mensalmente o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) no prazo;

Entregar anualmente a Declaração Anual Simplificada (DASN-SIMEI);

Emitir e guardar as notas fiscais da prestação de serviços para pessoas jurídicas;

Manter o controle do faturamento mensal;

Fazer recolhimentos obrigatórios (caso tenha um ou mais funcionários).



Vale lembrar que o valor máximo para ser considerado MEI é de R$ 81 mil reais por ano. Se o faturamento utrapassar essa faixa, passará a ser enquadrado como microempresa – o que envolverá outros encargos, direitos e deveres.

Vimos nesse texto, como abrir um MEI é fácil, gratuito e muito vantajoso para o motorista de aplicativo. Lembrando que isso não é uma exigência para se tornar um parceiro 99. Aproveite e conheça as vantagens de fazer corridas com a parceria do 99App!