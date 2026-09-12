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    Sesi MT amplia acesso à educação com oferta de 200 vagas gratuitas para EJA em Rondonópolis

    Com aulas previstas para outubro, iniciativa opera em um formato flexível, com 80% das aulas EAD

    Da assessoria

    Os cidadãos de Rondonópolis que desejam concluir a educação básica contam com uma nova oportunidade para retomar os estudos. Com ensino gratuito e inclusivo, o Serviço Social da Indústria oferta 200 vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa alia formação escolar a um método de ensino ágil e flexível, pensado para quem deseja crescer profissionalmente de maneira rápida.

    Na unidade, são ofertadas 100 vagas para as modalidade de ensino fundamental e outras 100 para médio, destinadas para pessoas a partir de 18 anos. O programa educacional do Sesi MT opera em um formato flexível, com 80% das aulas EAD, que permite o aluno conciliar os estudos com as obrigações do dia a dia. Os outros 20% das aulas são presenciais, na unidade do Sesi em Rondonópolis.

    Um dos diferenciais da EJA oferecida pelo Sesi é a metodologia de Reconhecimento de Saberes. Por meio de um progresso educacional que valoriza a trajetória do estudante, essa metodologia avalia as experiências dos alunos com base em suas vivências, reduzindo a carga horária de matérias que já dominam e acelerando seu progresso educacional.

    “Conquistar o diploma é muito mais do que concluir uma etapa escolar, é ampliar as oportunidades no mercado de trabalho, buscar crescimento profissional e ter acesso a novas oportunidade. Também é um caminho para alcançar objetivos pessoais e construir um futuro com mais possibilidades e conquistas”, destaca a supervisora da EJA do Sesi em Rondonópolis, Mairinny Gonçalvez.

    De acordo com o gerente de Educação do Sesi MT, Fernando Pereira, essa é uma oportunidade de transformação para quem busca novas perspectivas profissionais. “Ao conquistar o diploma, o estudante pode se qualificar ainda mais, fazer cursos técnicos ou ingressar em uma faculdade. Isso aumenta as chances de concorrer a empregos com melhores salários e mais valorização”, destaca.

    Matrículas

    Os interessados devem ir presencialmente até a unidade para realizar a matrícula, com documentos pessoais em mãos (RG ou CNH, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço atualizado e histórico escolar). Dependentes também precisam apresentar Certidão de Nascimento ou de Casamento. Para mais informações, confira o contato da unidade:(66) 3410-2440

     

    Texto: Agda Ribeiro (com supervisão de Vívian Lessa)

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