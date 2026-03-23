Shopee abre vagas de Jovem Aprendiz no Mato Grosso

Shopee lança a 5ª edição do programa de Jovem Aprendiz e abre mais de 500 vagas pelo Brasil

Empresa busca jovens de 16 a 24 anos com Ensino Médio completo ou em andamento para atuar em diversas áreas como operações, marketing, RH, entre outras; as inscrições estão abertas até 10 de abril

Da assessoria

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, abriu inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz , com oportunidades para todo o país. São mais de 500 vagas direcionadas a jovens de 16 a 24 anos*, que já concluíram ou estão cursando Ensino Médio e que tenham disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou à tarde.

Processo seletivo

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar até o dia 10 de abril no site oficial . A seleção contará com a escolha de perfis, testes de português e matemática, além de dinâmicas em grupo, para posteriormente ir para as fases de entrevistas com RHs e gestores e, então após aprovado, o processo admissional. Os participantes aprovados atuarão em diversas frentes do negócio, como: operações logísticas, marketing, finanças, recursos humanos, parcerias comerciais, atendimento ao consumidor e comércio internacional, todas com oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional.

A carga horária é de 30 horas semanais e a empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, parcerias com plataformas de wellness e saúde mental.

“O Programa Jovem Aprendiz é uma das principais portas de entrada da Shopee para quem está dando os primeiros passos no mercado de trabalho. Nesta 5ª edição, com mais de 500 vagas em diferentes áreas e estados do Brasil, queremos ampliar oportunidades de aprendizado na prática, oferecendo acompanhamento, desenvolvimento e um ambiente diverso, no qual esses jovens possam construir uma base sólida para sua trajetória profissional”, Karina Hartung, Head de Pessoas da Shopee.

As vagas estão disponíveis em mais de 20 estados do Brasil, sendo eles:

Norte

Amazonas: Manaus.

Pará: Ananindeua.

Rondônia: Porto Velho.

Tocantins: Palmas.

Nordeste

Alagoas: Maceió e Arapiraca.

Bahia: Salvador, Juazeiro, Barreiras, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Irecê, Eunápolis, Alagoinhas, Teixeira de Freitas, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Guanambi, Camaçari, Vitória da Conquista e Simões Filho.

Ceará: Fortaleza, Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte, Itaitinga.

Maranhão: São Luís.

Paraíba: João Pessoa e Campina Grande.

Pernambuco: Recife, Cabo de Santo Agostinho, Juazeiro, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

Piauí: Teresina.

Rio Grande do Norte: Natal, Mossoró e São José de Mipibu.

Sergipe: Nossa Senhora do Socorro.

Centro Oeste

Distrito Federal: Brasília.

Goiás: Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Hidrolândia.

Mato Grosso: Cuiabá.

Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Sudeste

Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Guarapari, Linhares, São Mateus, Colatina, Viana e Serra.

Minas Gerais: Belo Horizonte, Uberaba, Santana do Paraíso, Divinópolis, Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberlândia, Lagoa da Prata, Pouso Alegre, Lavras, Manhuaçu, Extrema, Montes Claros, Ubá, Patos de Minas, Ipatinga, Caratinga, Nova Serrana, Sete Lagoas, Vespasiano, Teófilo Otoni, Muriaé, Betim, São José da Lapa, Ubá, Barbacena, Contagem e Varginha.

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Duque de Caxias, Macaé, Petrópolis, Queimados, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, São Gonçalo, Resende, Maricá, Itatiaia e Itaboraí.

São Paulo: São Paulo, Araçatuba, Bauru, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Ibitinga, Limeira, Piracicaba, Presidente Prudente, Cravinhos, Guarulhos, Itapevi, Louveira, Marília, Mogi Mirim, Osasco, Ribeirão Preto, Santana de Parnaíba, São José do Rio Preto, Taubaté, Várzea Paulista, Franco da Rocha, Embu das Artes, São José dos Campos, Mauá, Guarujá, Praia Grande, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, Registro, Itaquaquecetuba, Barueri, Santo André, Suzano, Jacareí, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Sumaré, Franca, Araraquara, São Carlos, Jaú, Votuporanga, Itapeva, Assis, Barretos, Botucatu, Leme, Tatuí, Itapetininga, Piracicaba, Atibaia.

Sul

Paraná: Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Cambé, Ponta Grossa, Umuarama, Londrina, São José dos Pinhais, Cascavel, Toledo, Campo Mourão, Paranaguá, Guarapuava, Pato Branco, Fazenda Rio Grande e Campina Grande do Sul.

Santa Catarina: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São José, Tubarão, Tijucas, Lages, Maracajá, Palhoça e Itajaí.

Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Campo Bom, Pelotas, Santa Maria, Osório, Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Santa Rosa, Canoas, Esteio, Flores da Cunha e Ijuí.

Cultura e carreira na Shopee

Entre as vantagens de se tornar um colaborador Shopee estão a oportunidade de participar da expansão da empresa no Brasil, ter um aprendizado acelerado com base em atividades práticas, fazer parte de um time multicultural e trabalhar em um ambiente dinâmico, colaborativo e divertido.

Entre as outras frentes de desenvolvimento de talentos da empresa está o Programa de Estágio que, desde 2022, oferece oportunidades aos universitários, capacitando-os tecnicamente e investindo também em habilidades interpessoais. A Shopee também lançou em 2022 e 2024 o Programa de Trainee, com a contratação de recém-formados para diversas áreas da companhia.

Para saber mais sobre Carreiras na Shopee, acesse:

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* Para candidatos homens é obrigatório o certificado de reservista

Shopee

Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee é um marketplace que conecta vendedores e consumidores, com operação local no país desde 2020. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mais de 25 mil colaboradores em três escritórios na cidade de São Paulo, 16 centros de distribuição e nos mais de 200 hubs logísticos por todo o país para atender as vendas dos seus mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados, que hoje são responsáveis por mais de 90% das transações da plataforma.

A Shopee oferece uma experiência de compra fácil, segura e divertida para milhões de pessoas diariamente. Além disso, a empresa tem como compromisso contribuir com o desenvolvimento da economia digital ao ajudar pequenos e médios empreendedores e grandes marcas a prosperarem no e-commerce.

A Shopee faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), uma empresa global de tecnologia. A missão da Sea é melhorar a vida de consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e Monee.