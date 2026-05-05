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    Taques intensifica articulação regional com agenda em Rondonópolis

    Presidente estadual do PSB participa nesta sexta-feira (1º) de eventos e reuniões com lideranças da região sul de Mato Grosso

    Da Assessoria

    O ex-governador, ex-senador e advogado Pedro Taques, presidente estadual do PSB, cumpre nesta semana uma agenda estratégica em Rondonópolis, marcada por reuniões políticas e participações em eventos ligados à economia regional e aos trabalhadores da região Sul do Estado.

    A programação começou na quinta-feira (30), às 19h, com reunião política entre Taques e lideranças da região Sul. A articulação reuniu Carlos Ernesto Augustin (Teti), vice-presidente do PSB em Mato Grosso, e o vereador por Rondonópolis Wendell de Souza Girotto (PT), responsável pela mobilização local.

    A atividade também contou com representantes de Pedra Preta, São José do Povo e Poxoréu, além de lideranças do Vale do São Lourenço, formado por Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, São Pedro da Cipa e Santo Antônio do Leverger, em um momento de alinhamento político e escuta de demandas ligadas ao desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento do interior mato-grossense.

    Na sexta-feira (1º), a partir das 9h, Taques participa da cerimônia de posse da nova diretoria e do conselho fiscal do Sindicato dos Agricultores(as) Familiares de Rondonópolis, Itiquira e São José do Povo, reforçando o diálogo com produtores familiares e trabalhadores do campo.

    Ainda na sexta-feira, às 11h, ele prestigia a tradicional Festa do Trabalhador da Petrovina Sementes, evento que reúne colaboradores, familiares e convidados em celebração ao Dia do Trabalhador, empresa com forte presença no sul de Mato Grosso e trajetória ligada ao desenvolvimento agrícola da região.

    Segundo Pedro Taques, essa agenda reforça a importância do contato direto com a população e com os diferentes setores da sociedade. “Política se faz com presença, escuta e compromisso. Mato Grosso cresce quando une trabalho, produção e oportunidades”.

    A agenda em Rondonópolis consolida a presença de Pedro Taques no interior e amplia o diálogo com lideranças políticas, trabalhadores e representantes da economia regional.

     

    PSB MT

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