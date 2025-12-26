Sicoob fortalece linha de cartões internacionais com benefícios e um dos programas de pontos mais competitivos do mercado

Por: Sarah Faustino

O Sicoob aprimorou seu portfólio de cartões internacionais e passa a oferecer algumas das condições mais competitivas do mercado para transações no exterior. Com IOF de apenas 3,5%, conforme o Decreto Federal nº 12.466/2025, e sem cobrança de spread nas operações internacionais, os cartões do Sicoob se destacam pela economia e transparência nas compras fora do país.

A instituição financeira cooperativa disponibiliza diversas opções de cartões nas bandeiras Mastercard e Visa, atendendo a diferentes perfis de uso: Puro Débito, Clássico, Gold, VOOZ, Platinum, Black, Infinite, Black Merit, Infinite Merit e Zenith.

A anuidade é variável conforme a cooperativa, e os clientes podem conquistar isenção total por meio do programa “Comprou, Zerou”, que elimina a cobrança de acordo com o volume mensal de gastos.

Entre os diferenciais, destaca-se o Programa de Pontos Coopera, que oferece até quatro pontos por dólar gasto, um dos maiores retornos do mercado. O acúmulo varia conforme a categoria do cartão:

Clássico: U$ 1 = 1 ponto

U$ 1 = 1 ponto Gold: U$ 1 = 1,2 ponto

U$ 1 = 1,2 ponto Platinum: U$ 1 = 1,5 ponto

U$ 1 = 1,5 ponto Black, Infinite: U$ 1 = 2,2 pontos

U$ 1 = 2,2 pontos Black Merit, Infinite Merit: U$ 1 = 2,5 pontos

U$ 1 = 2,5 pontos Zenith: U$ 1 = 4 pontos

As compras internacionais são convertidas pelo dólar PTAX do dia da compra, sem cobrança adicional, garantindo total previsibilidade ao cooperado.

Além dos benefícios financeiros, os cartões do Sicoob oferecem praticidade e segurança. Pelo App Sicoob, é possível acompanhar gastos, consultar limites e gerar versões digitais do cartão. O cooperado conta ainda com o Cartão Digital, compatível com Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, e com o Cartão Virtual, ideal para compras online únicas ou recorrentes.

Com essa estrutura de benefícios, o Sicoob se posiciona como uma alternativa competitiva e transparente para quem busca conveniência, economia e vantagens reais no uso diário de cartões.

O Sicoob

