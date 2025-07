Tecnologia de precisão da Massey Ferguson transforma a pulverização em aliada da rentabilidade no campo

Inovações do pulverizador MF 500R otimizam uma das operações mais recorrentes da lavoura com foco em eficiência, economia e sustentabilidade

Por Beatriz Voltani

A pulverização é uma das operações mais frequentes no ciclo produtivo agrícola. Realizada várias vezes ao longo da safra, ela tem impacto direto na saúde da lavoura, na produtividade e na rentabilidade do produtor. Em um cenário onde os custos de produção exigem cada vez mais racionalidade no uso de insumos, a tecnologia aplicada à pulverização deixa de ser diferencial e se torna essencial para garantir eficiência e competitividade no campo.

Atenta a esses desafios, a Massey Ferguson, referência no mercado agrícola brasileiro, apresenta um novo pacote tecnológico no pulverizador MF 500R, reunindo soluções voltadas à eficiência operacional, à precisão da aplicação e à sustentabilidade no campo. Uma das principais inovações é a barra de pulverização com 42 metros, desenvolvida com uma estrutura inovadora que combina aço, alumínio e fibra de carbono, proporcionando maior leveza e alta resistência. O design exclusivo e inovador da estrutura reduz o desgaste mecânico e aumenta a durabilidade, além de facilitar a manutenção, permitindo a substituição apenas das placas de fibra de carbono danificadas.

Segundo João Dombroski, coordenador de marketing de produto Massey Ferguson, a nova barra híbrida tricomposta representa um avanço significativo em durabilidade e eficiência. “Ao combinar os três materiais conseguimos reduzir o peso da barra sem comprometer a resistência, proporcionando maior estabilidade e menor desgaste. Essa inovação permite reduzir o número de passadas na lavoura em até 29%, trazendo mais produtividade e menor compactação do solo”, detalha.

Outro destaque é o novo sistema automático de nivelamento da barra, que ajusta automaticamente a altura da barra, mesmo em superfícies irregulares. A tecnologia proporciona aplicações mais uniformes e eficazes, reduzindo falhas e sobreposições que podem comprometer o desempenho dos defensivos. A tecnologia também permite que o operador tenha maior foco na condução do equipamento e na qualidade da aplicação, reduzindo a fadiga durante as longas jornadas de trabalho, com potencial de aumento da produtividade em até cinco sacas por hectare ao final da safra.

O pulverizador também conta com o OptiPulse®, sistema de pulverização pulsada com controle individual bico a bico. Por meio de válvulas PWM, cada bico responde de forma independente, evitando as sobreposições e proporcionando mais economia e sustentabilidade ao reduzir a deriva. A tecnologia mantém o controle preciso do tamanho das gotas, além de compensar a dosagem em curvas, assegurando uma aplicação uniforme dos defensivos, independentemente da variação de velocidade do equipamento, podendo trazer um ganho de até R$ 38,50 por hectare.

O MF 500R traz ainda o sistema de injeção direta que realiza a mistura precisa dos defensivos diretamente na linha de aplicação, eliminando a necessidade de pré-mistura no tanque principal e evitando incompatibilidades entre produtos. O sistema reduz o desperdício, melhora a flexibilidade, eficiência e segurança nas operações, permitindo mudanças rápidas de produtos, sem a necessidade de esvaziamento do tanque, o que otimiza o tempo de operação e melhora a gestão dos insumos.

O MF 500R soma todas essas novas tecnologias a outras já existentes desde seu lançamento, como transmissão inteligente Smart Drive, sistema de pulverização LiquidLogic®, MF Guide e MF Connect, entre outras, que entregam qualidade de aplicação no momento certo, com redução de custos e alta sustentabilidade.

“Nosso objetivo é fornecer soluções que tornem as operações agrícolas mais produtivas, rentáveis e sustentáveis. Com as inovações do MF 500R, o produtor reduz custos com insumos e melhora a qualidade da aplicação, potencializando os resultados da lavoura”, explica Dombroski.

