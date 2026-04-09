Mato Grosso supera 70% das escolas públicas conectadas e Brasil avança para universalizar internet na educação até 2026

Governo federal anuncia contratação para levar conectividade a mais 16,7 mil escolas em todo o país

Da Assessoria Especial de Comunicação Social

Mais de 76,6% das escolas públicas de Mato Grosso já contam com acesso à internet de qualidade por meio do programa Escolas Conectadas, dos Ministérios das Comunicações e da Educação (MEC). Das 2.237 unidades de ensino do estado, 1.713 possuem conexão adequada para uso pedagógico, um avanço que acompanha o movimento nacional de expansão da conectividade nas salas de aula.

Em 2026, o Brasil atingiu a marca de mais de 99 mil escolas públicas com internet para uso pedagógico em todo o país. A ação já beneficia cerca de 24 milhões de estudantes brasileiros.

Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, universalizar a internet nas escolas públicas é fundamental para o futuro do país. “A nossa meta é conectar todas as escolas do Brasil, e em Mato Grosso não é diferente. Nenhuma escola ficará para trás, porque entendemos que a inclusão digital é essencial”, afirmou o ministro.

Além de ampliar a infraestrutura, a estratégia busca integrar a tecnologia ao processo de ensino, promovendo inovação pedagógica, reduzindo desigualdades educacionais e preparando estudantes para os desafios do mundo digital.

Desde o lançamento do programa, mais de 31 mil escolas passaram a ter acesso à internet, resultado de uma política pública estruturada e coordenada em parceria com estados e municípios.

Com investimento total previsto de R$ 8,8 bilhões (sendo R$ 6,5 bilhões provenientes do Novo PAC), a iniciativa também contempla a aquisição e a melhoria de equipamentos e dispositivos, garantindo que a conectividade seja efetivamente utilizada no ambiente escolar.

Transformação digital na educação

A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas é uma das principais políticas públicas do governo federal para a área educacional. A iniciativa vai além da conectividade e promove a inserção da educação digital e midiática nos currículos, além da formação de professores e gestores. O objetivo é assegurar uma aprendizagem mais completa e alinhada às demandas do século XXI, preparando os estudantes para atuar de forma crítica, consciente e segura em uma sociedade cada vez mais digital.

Ascom MCom