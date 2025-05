Mestre do Kickboxing de Mato Grosso conquista pódio histórico na Europa

Único representante do Estado na competição, Agnon Costa se consagra vice-campeão na Croácia

Por Patricia Xavier

O atleta Agnon Costa, mestre de kickboxing, escreveu um novo capítulo na história do esporte mato-grossense ao alcançar o pódio na prestigiada European Cup 2025. Representando o Centro-Oeste brasileiro como único atleta da região na competição, Agnon enfrentou adversários de alto nível provenientes de 40 países, tornando-se vice-campeão na modalidade Light Contact faixa preta 84kg. O evento de nível internacional ocorreu entre os dias 1º e 4 de maio, em Varazdin na Croácia.

Faixa preta, Agnon Costa é o 3º da sua categoria no ranking mundial da WAKO (World Association of Kickboxing Organization). Emocionado com a conquista, Agnon Costa destacou a intensidade dos confrontos e a honra de representar Mato Grosso e o país.

“Cada luta foi um teste de superação, exigindo o máximo de foco e estratégia. Representar Mato Grosso e o Brasil em um evento desta magnitude é uma alegria imensa. Este resultado é fruto de meses de intenso treinamento e dedicação. Saber que fui o único atleta mato-grossense a competir e alcançar o pódio demonstra que estamos construindo um caminho sólido para o fortalecimento do kickboxing em nosso estado“, declarou o vice-campeão.

O pódio de Agnon contou com o importante apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), por meio do Projeto Olimpus MT. “Parabéns Agnon pela conquista e pelo orgulho que propicia a Mato Grosso. É uma satisfação ver o projeto Olimpus MT sendo bem representado mundialmente também no kickboxing. Que sua trajetória continue honrando o tatame, o esporte, nosso Estado e nosso país“, parabeniza o secretário da Secel, David Moura.

Ao lado de outros atletas brasileiros, o mestre demonstrou garra e talento, evidenciando a força e o reconhecimento do kickboxing nacional no cenário esportivo global. Além do patrocínio essencial do Auto Shop Fórmula, Sítio AgroJo e Construtora Tríade, empresas que acreditam no esporte e na valorização dos atletas brasileiros.

“O suporte do Governo de Mato Grosso foi essencial nesta jornada. Sem essa estrutura e incentivo, seria muito mais desafiador competir em um nível tão elevado. Esta vitória não é apenas minha, mas de todos que investem e acreditam no crescimento do esporte em nosso estado”, enfatizou Costa.

A expressiva conquista de Agnon Costa na Croácia marca um momento significativo para o esporte de Mato Grosso, comprovando o potencial do estado em competir e brilhar entre os melhores do mundo. Sua performance inspiradora serve de motivação para novas gerações de atletas e reforça o compromisso do Brasil com a formação de talentos de alto rendimento.

“Meu desejo é que esta trajetória inspire outros atletas a perseguirem seus sonhos com afinco e dedicação ao esporte. O kickboxing possui um potencial enorme no Brasil, e nossa presença em competições internacionais reafirma nossa capacidade de competir de igual para igual com os melhores do planeta“, expressou o mestre.

Trajetória de um campeão – Natural de Rondonópolis, Agnon Costa, 42 anos, é um nome de destaque no kickboxing brasileiro. Sua paixão pelo esporte começou cedo, aos 6 anos, com o karatê, e aos 12 anos ele se dedicou ao kickboxing, modalidade que o consagrou como um atleta vitorioso.

Sua carreira é repleta de títulos importantes, incluindo 8 conquistas estaduais, 6 títulos brasileiros e 2 títulos do Campeonato Brasileiro Centro-Oeste, além de um histórico notável em competições nacionais e internacionais. Entre suas principais vitórias, destacam-se:

6 vezes campeão da Copa Brasil

2 vezes campeão Sul-Americano

Campeão Pan-Americano 2023

Vice-campeão Pan-Americano 2024

Campeão Centro-Oeste 2025

Campeão Pan-Americano Cup 2025

Sua determinação e talento o impulsionaram a competir contra atletas de alto nível, sempre representando Mato Grosso e o Brasil com garra e excelência. A recente medalha de prata na Copa da Europa 2025, na Croácia, reafirma seu lugar entre os melhores competidores da atualidade.

Agenda movimentada – O atleta Agnon tem um calendário de competições internacionais bastante intenso nos próximos meses. Em setembro, ele estará no Uzbequistão para disputar a Copa da Ásia de Kickboxing, um evento de alto nível que reúne os melhores lutadores do continente. Logo depois, em outubro, Agnon viajará para Quito, no Peru, onde participará do Pan-Americano de Kickboxing, enfrentando adversários das Américas em busca de um lugar no pódio. Para fechar a temporada, em novembro, ele competirá no Mundial de Kickboxing, que acontecerá em Dubai, um dos eventos mais prestigiados da modalidade.