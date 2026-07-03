Minerva Foods apoia revitalização da cozinha do Lar São Vicente de Paulo em Mirassol D’Oeste (MT)

Iniciativa contribui para a melhoria da produção das refeições e da qualidade de vida dos idosos acolhidos pela instituição

Por Gustavo Neubauer

A Minerva Foods, Companhia global de alimentos e líder na exportação de carne bovina na América do Sul, por meio de seu Programa Minerva Solidário, apoia o projeto de revitalização da cozinha do Lar São Vicente de Paulo, mantido pela Fundação de Integração Social (FIS), em Mirassol D’Oeste (MT).

A iniciativa tem como objetivo modernizar e adequar a estrutura da cozinha da instituição, promovendo melhores condições para a produção diária das refeições e garantindo um ambiente mais organizado. A revitalização contempla a instalação de novos equipamentos e melhorias estruturais que contribuirão para otimizar o espaço de trabalho da equipe e o atendimento aos residentes. As melhorias também contribuem diretamente para a qualidade de vida dos idosos, garantindo maior conforto, segurança e bem-estar no dia a dia.

Atualmente, o Lar São Vicente de Paulo acolhe 31 idosos em regime de residência permanente e conta com uma equipe formada por 15 colaboradores, totalizando 46 pessoas diretamente impactadas pelo projeto. A instituição atua há mais de 30 anos em Mirassol D’Oeste, oferecendo acolhimento humanizado a idosos que não possuem suporte familiar ou condições de viver de forma independente.

Além de moradia permanente, o Lar oferece assistência integral aos residentes, com atendimento 24 horas, acompanhamento de saúde, serviços odontológicos, fisioterapia, psicologia e atividades de convivência social. A alimentação balanceada, preparada diariamente pela equipe da cozinha, é parte fundamental dos cuidados oferecidos aos idosos.

A Fundação de Integração Social (FIS), criada em 1984, é a mantenedora do Lar São Vicente de Paulo, uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) que atende moradores de Mirassol D’Oeste e região. A entidade depende do apoio da comunidade, de doações e de parcerias para manter os serviços oferecidos e assegurar a continuidade do atendimento prestado aos idosos.

A parceria da Minerva Foods com a Fundação de Integração Social está alinhada ao compromisso da Companhia de apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento social e fortaleçam as comunidades onde atua. Por meio do Programa Minerva Solidário, a empresa busca gerar impacto positivo e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas regiões em que está presente.

Sobre a Minerva Foods

A Minerva Foods é uma empresa global de alimentos que detém as marcas Cabaña Las Lilas, Estância 92 e Pul, reconhecidas internacionalmente pela excelência em qualidade e sabor. É líder na exportação de carne bovina na América do Sul e está presente em mais de 100 países.

A empresa integra o grupo Minerva S.A., que também abrange os negócios Minerva Energy, Minerva Biodiesel, Minerva Ingredients, Minerva Casings, Minerva Leather e MyCarbon.

Com presença estratégica no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália, o grupo conta com mais de 35 mil colaboradores e opera 46 unidades industriais, 18 escritórios internacionais e 23 centros de distribuição. Atendendo aos cinco continentes com carne bovina, ovina e produtos industrializados, a Minerva Foods reafirma seu compromisso em oferecer alimentos de alta qualidade e com valor agregado ao mercado global.

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