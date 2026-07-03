MT Hemocentro divulga calendário de coletas para o mês de julho

Serão também realizadas coletas em Alto Garças, Campo Novo do Parecis, Conquista D’Oeste, Mirassol D’Oeste e Vera

Por Maria Eduarda

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, vai realizar, no mês de julho, coletas de sangue nas seguintes cidades do interior do Estado: Alto Garças, Campo Novo do Parecis, Conquista D’Oeste, Mirassol D’Oeste e Vera. Também serão realizadas sensibilizações, a fim de atingir mais doadores.

Atualmente, o tipo sanguíneo O- está em estado de atenção devido ao baixo número de bolsas na unidade.

O diretor do MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, convida os moradores da capital e das cidades do interior do Estado a realizarem a doação para garantir que os estoques estejam abastecidos durante todo o mês de julho.

“Gostaria de convidar doadores de Cuiabá e das cidades do interior a participarem das campanhas para garantir que os nossos estoques de sangue fiquem abastecidos. Assim, podemos continuar ajudando aqueles que necessitam realizar transfusões e outros tratamentos que dependem da doação voluntária de sangue”, afirmou o diretor.

Quem pode doar?

O voluntário que quiser doar sangue precisa apresentar um documento oficial com foto, pesar 50 kg ou mais, estar em bom estado de saúde e ter feito uma refeição equilibrada. Recomenda-se que o doador esteja bem alimentado para efetuar a doação.

Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Quem tem entre 60 e 69 anos só poderá doar sangue se já tiver doado antes dos 60 anos. Adolescentes de 16 e 17 anos devem levar uma autorização dos pais ou do responsável legal para fazer a doação.

Em um período de 12 meses, homens podem doar até quatro vezes,

já as mulheres, até três vezes. São coletados cerca de 450 ml de sangue por doação, e recomenda-se evitar exercícios físicos e consumo de álcool após a doação.

Confira os locais de coleta:

Cuiabá

02 a 10/07 – Coleta interna da Estância Bahia;

02/07 – Coleta externa na Polícia Federal, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, bairro Araés;

04/07 – Coleta externa na Igreja Adventista Araés, localizada na Rua Tenente João Batista Leite da Silva, 178, bairro Araés;

06/07 – Sensibilização na Assembleia Legislativa;

07 a 08/07 – Coleta externa no Hospital São Benedito;

09 a 10/07 – Coleta externa na Câmara Municipal de Cuiabá;

13 a 14/07 – Coleta externa na Vigilância em Saúde;

15/07 – Sensibilização na Todimo, localizada na Avenida Carmindo de Campos, 667, bairro Jardim Petrópolis;

16/07– Coleta externa na Todimo, localizada na Avenida Carmindo de Campos, 667, bairro Jardim Petrópolis;

21 a 22/07 – Coleta externa na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), localizada na Rua C, Bloco III, Centro Político Administrativo;

23/07 – Coleta externa na Prefeitura Municipal de Cuiabá;

24/07 – Sensibilização no Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), localizado na Rua Engenheiro Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, Centro Político Administrativo;

28/07 – Coleta externa no Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), localizado na Rua Engenheiro Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, Centro Político Administrativo;

Alto Garças

20 a 24/07 – Coleta externa, local a ser definido.

Campo Novo do Parecis

29/06 a 03/07 – Coleta externa na Avenida Mato Grosso, 1.651, Centro.

Conquista D’Oeste

27 a 31/07 – Coleta externa, local a ser definido.

Mirassol D’Oeste

13 a 17/07 – Coleta externa, local a ser definido.

Vera

06 a 07/07 – Coleta externa na Rua Chile, 1.525, Centro, anexo ao Laboratório Municipal.

Serviço

Para agendar a doação de sangue na sede do MT Hemocentro, basta acessar o Sistema de Agendamento. O voluntário também pode fazer o agendamento pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, somente mensagem), ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.

O banco de sangue fornece o comprovante de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pôde doar, o MT Hemocentro dá um comprovante de comparecimento e, para quem efetuou a doação de sangue, é entregue o atestado de doação de sangue para justificar a ausência no trabalho.

*Sob a supervisão de Luiza Goulart

SES-MT