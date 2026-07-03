Purina Institute Global Summit 2026 reúne especialistas veterinários globais para avançar no cuidado preventivo

Sessões do Summit já estão disponíveis sob demanda

Por Luisa Vieira

O Purina Institute Global Summit 2026 , realizado de 27 a 28 de maio, reuniu profissionais veterinários de mais de 100 países em torno de um objetivo comum: transformar os avanços científicos mais recentes em cuidado preventivo prático, contribuindo para melhorar a saúde dos pets e fortalecer a parceria entre médicos-veterinários e responsáveis de pets. O evento global anual é fundamentado na medicina baseada em evidências, com o objetivo de oferecer aos médicos-veterinários recomendações práticas que possam ser aplicadas na rotina clínica para apoiar vidas mais longas e saudáveis para os pets. O conteúdo já está disponível sob demanda em globalsummit2026.purinainstitute.com.

Mudando o paradigma do cuidado

Com foco no tema “Proativo, não reativo: mudando o paradigma do cuidado”, o evento explorou como a medicina veterinária pode atuar de forma proativa e intencional para proteger a saúde dos pets antes do desenvolvimento de condições de saúde. Essa nova abordagem é importante porque promove um cuidado precoce e intencional, permitindo que as equipes de saúde veterinária identifiquem riscos antecipadamente, tornem a prevenção mais viável para os responsáveis e contribuam para uma vida mais saudável para os pets.

Durante os dois dias de evento, palestrantes reconhecidos globalmente destacaram por que o cuidado preventivo funciona melhor quando é fácil de implementar na prática clínica, simples de ser seguido pelos responsáveis e incorporado à rotina de atendimentos. Os principais temas incluíram:

• Usar consultas já existentes, como vacinação e avaliações de rotina, como oportunidades para orientar os responsáveis sobre medidas que podem ser adotadas desde já para ajudar a prevenir problemas de saúde futuros.

• Reconhecer a comunicação com responsáveis de pets como uma habilidade clínica, que deve ser ensinada e praticada de forma intencional por toda a equipe de saúde veterinária. Diversas sessões destacaram a importância de tornar as recomendações simples, específicas e realistas para que os responsáveis possam implementá-las.

• Reforçar que a prevenção deve ser individualizada, considerando o que responsáveis valorizam, onde consomem informações e quais barreiras podem impedir a adoção das recomendações. Também foi discutida a importância de oferecer alternativas viáveis quando o custo é uma barreira, ajudando a garantir que os pets tenham acesso ao cuidado de que precisam para viver vidas mais felizes e saudáveis.

• Destacar que a prevenção vai além de uma única intervenção. Foram abordados o papel da nutrição e da manutenção de um peso adequado como ferramentas fundamentais de manutenção da saúde, o uso de tecnologias conectadas (como monitores de atividade e comedouros inteligentes), que podem ajudar a acompanhar mudanças no comportamento, na atividade e nos padrões alimentares dos pets ao longo do tempo, além do uso de biomarcadores emergentes para detecção precoce.

• A nutrição foi uma área-chave de discussão, incluindo o papel da manutenção de uma condição corporal ideal em cães ao longo da vida para ajudar a melhorar a longevidade e a saúde, como demonstrado pelo inovador Purina Life Span Study.

“O Purina Institute Global Summit continua a servir como fórum para traduzir ciência em estratégias práticas para profissionais veterinários”, disse a Dra. Marianne Lomberg, líder global do Purina Institute. “O objetivo deste ano foi capacitar profissionais médicos-veterinários a desenvolver planos de cuidado para suas práticas que tornem a prevenção compreensível, relevante e viável.”

Da comunicação prática e nutrição preventiva às tecnologias emergentes e relacionamentos mais fortes com os responsáveis de pets, o Purina Institute Global Summit destacou como os médicos-veterinários podem oferecer cuidados que levam a melhores resultados para os pets e para as pessoas que os amam.

O conteúdo sob demanda já está disponível em globalsummit2026.purinainstitute.com.

Sobre o Purina Institute

O Purina Institute dedica-se a transformar a ciência da nutrição em informações acionáveis que profissionais veterinários podem colocar em prática para beneficiar seus pacientes. Por meio de amplos recursos online, publicações e programas científicos do Purina Institute, médicos-veterinários e suas equipes podem acessar as informações imparciais e baseadas em ciência de que precisam para ajudar os pets a viverem vidas mais longas e melhores.

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Foto: Crédito Canva